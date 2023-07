Beas river | బియాస్‌ నది ఉగ్రరూపం.. వరదలో కొట్టుకుపోయిన లారీ.. Video

July 10, 2023 / 08:23 PM IST

కులూ: ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న కుండపోత వర్షాలతో హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌ రాష్ట్రం అతలాకుతలం అవుతున్నది. నదులు, వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయమయ్యాయి. పలుచోట్ల నీట మునిగిన గ్రామాల నుంచి ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. నిరాశ్రయులైన వారి కోసం పునరావాస శిబిరాలను ఏర్పాటు చేసి అవసరమైన సౌకర్యాలను కల్పించారు.

ఇదిలావుంటే బియాస్‌ నది అత్యంత ప్రమాదకర స్థాయిలో ప్రవహిస్తున్నది. ఇరువైపుల ఉన్న దుకాణ సముదాయాలను, ఆవాసాలను తనలో కలుపుకుపోతూ బీభత్సం సృష్టిస్తున్నది. నది వెంట రోడ్లపై పార్కు చేసిన వాహనాలు కూడా కాగితపు పడవల్లా బియాస్‌ నదిలో కొట్టుకుపోతున్నాయి. తాజాగా కులూలో బియాస్‌ నది పక్కన పార్కు చేసి ఉన్న ఓ ట్రక్కు వరదలో కొట్టుకుపోయింది. కింది వీడియోలో ఆ దృశ్యాలను వీక్షించవచ్చు.

#WATCH | Furiously flowing Beas river engulfs a truck in Kullu of Himachal Pradesh

(Video shot by a local and confirmed by police) pic.twitter.com/jkT6B8yzB9

— ANI (@ANI) July 10, 2023