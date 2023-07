Road accident | కారును ఢీకొట్టిన గుర్తుతెలియని వాహనం.. నలుగురు దుర్మరణం, ఐదుగురికి తీవ్ర గాయాలు

July 5, 2023 / 01:49 PM IST

రాజౌరి: జమ్ముకశ్మీర్‌లోని రాజౌరి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. తానామండి ఏరియాలో ఓ కారును గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో కారులో ఉన్న నలుగురు అక్కడికక్కడే దుర్మరణం పాలయ్యారు. మరో ఐదుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఘటనపై స్థానికుల ద్వారా సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు హుటాహుటిన అక్కడికి చేరుకున్నారు.

స్థానికుల సాయంతో క్షతగాత్రులను కారు నుంచి వెలికితీసి రాజౌరిలోని గవర్నమెంట్‌ మెడికల్‌ కాలేజ్‌ అండ్‌ అసోసియేటెడ్‌ హాస్పిటల్‌కు తరలించారు. మృతదేహాలను పోస్టు మార్టానికి పంపించారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు వెల్లడించారు. కారును ఢీకొట్టిన వాహనాన్ని గుర్తించేందుకు సీసీ ఫుటేజ్‌ను పరిశీలించనున్నట్లు తెలిపారు.

#WATCH | J&K: Four died and five sustained injuries after a car met with an accident in the Thanamandi area of Rajouri. The injured are under treatment at Government Medical College & Associated Hospital in Rajouri: Dr Mehmood Hussain Bajar, Medical Superintendent, GMC, Rajouri pic.twitter.com/oruA58pQ33

