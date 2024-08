Sandeep Dikshit | ఆప్‌, బీజేపీలకు ప్రజల బాగోగులు పట్టవా..? : కాంగ్రెస్‌ నేత సందీప్‌ దీక్షత్‌ ఆగ్రహం

August 3, 2024 / 04:12 PM IST

Sandeep Dikshit : ఢిల్లీ (Delhi) లోని మయూర్‌ విహార్ (Mayur Vihar) ఏరియాలో నాలుగు రోజుల క్రితం 23 ఏళ్ల మహిళ తన మూడేళ్ల కొడుకుతో సహా మ్యాన్‌హోల్‌లో పడి మరణించిన ఘటనపై రాజకీయంగా తీవ్ర దుమారం చెలరేగుతోంది. ఢిల్లీ సర్కారు వైఫల్యంతోనే ఈ ఘటన జరిగిందని బీజేపీ (BJP).. ఘటనకు లెఫ్టినెంట్‌ గవర్నరే బాధ్యుడని ఆప్‌ (AAP) ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు చేసుకుంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో శనివారం కాంగ్రెస్‌ నేత సందీప్‌ దీక్షిత్‌ (Sandeep Dikshit) ఘటనా ప్రాంతాన్ని సందర్శించారు.

#WATCH | Congress leader Sandeep Dikshit says, “The incident is very unfortunate…The two parties (BJP and AAP) are busy levelling allegations against each other. They don’t care about the public of Delhi…The elected government and officials should learn something from this… https://t.co/sHCQ3EqhdQ pic.twitter.com/mcOo5Blltt

— ANI (@ANI) August 3, 2024