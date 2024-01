Watch Beating Retreat Ceremony Underway At Vijay Chowk In Delhi

Beating Retreat | విజయ్‌ చౌక్‌లో ఘనంగా బీటింగ్‌ రీట్రీట్‌.. ఆకట్టుకున్న యుద్ధ సంగీతం.. Videos

Beating Retreat | గణతంత్ర వేడుకల ముగింపును అధికారికంగా సూచించే బీటింగ్‌ రీట్రీట్‌ సెలెబ్రేషన్స్‌ దేశ రాజధాని ఢిల్లీ నడిబొడ్డున గల విజయ్‌ చౌక్‌లో ఘనంగా జరిగాయి. ఇండియన్ ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్‌లతోపాటు సెంట్రల్ ఆర్మ్‌డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్‌కు చెందిన మ్యూజిక్ బ్యాండ్‌లు ఆకర్షణీయమైన, ఫుట్‌టాపింగ్‌ ఇండియన్ ట్యూన్‌లను ప్లే చేశాయి. ఈ సారి సరికొత్తగా మాస్ బ్యాండ్ 'శంఖనాద్ ట్యూన్‌'తో బీటింగ్‌ రీట్రీట్‌ వేడుక ప్రారంభమైంది.

January 29, 2024 / 06:29 PM IST

ఈ వేడుకకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ఉప రాష్ట్రపతి జగదీప్‌ ధన్‌కర్‌, ప్రధాని నరేంద్రమోదీ తదితర ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. మాస్ బ్యాండ్ శంఖనాద్ ట్యూన్‌ అనంతరం వీర్ భారత్, సంగమ్ దుర్, దేశోన్ కా సర్తాజ్ భారత్, భాగీరథి, పైప్స్ అండ్ డ్రమ్స్ బ్యాండ్ ద్వారా అర్జున తదిరత మనోహరమైన ట్యూన్‌లను ప్లే చేశారు. CAPF బ్యాండ్‌లు భారత్‌కే జవాన్, విజయ్ భారత్‌ ట్యూన్‌లను వినిపించాయి.

ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ బ్యాండ్ ప్లే చేసే ట్యూన్‌లలో టైగర్ హిల్, రిజాయిస్ ఇన్ రైసినా, స్వదేశీ ఉన్నాయి. ఇండియన్ నేవీ బ్యాండ్ INS విక్రాంత్, మిషన్ చంద్రయాన్, జై భారతి, హమ్ సహా అనేక ట్యూన్‌లను ప్లే చేస్తుంది. ఇండియన్ ఆర్మీ బ్యాండ్ ఫౌలాద్ కా జిగర్, అగ్నివీర్, కార్గిల్ 1999, తఖత్ వతన్ లాంటి ట్యూన్‌లను వినిపిస్తుంది. ఎంతో జనాదరణ పొందిన ‘సారే జహాన్ సే అచ్చా’ ట్యూన్‌తో ఈ బీటింగ్‌ రీట్రీట్‌ వేడుక ముగిసింది.

#WATCH | The Beating Retreat Ceremony at Vijay Chowk in Delhi concludes with the lowering of the national flag. pic.twitter.com/wvT6Y0GvWP — ANI (@ANI) January 29, 2024

#WATCH | The Massed Bands perform ‘Ae Mere Watan Ke Logon’ at the Beating Retreat Ceremony, at Vijay Chowk in Delhi. pic.twitter.com/aI5CY3pkKO — ANI (@ANI) January 29, 2024

#WATCH | Beating Retreat ceremony underway at Vijay Chowk in Delhi. President Droupadi Murmu, Vice President Jagdeep Dhankhar, Prime Minister Narendra Modi and others present at the ceremony. pic.twitter.com/lUNhMVR2mH — ANI (@ANI) January 29, 2024

#WATCH | Military bands enthral audience at ‘Beating Retreat’ ceremony at Vijay Chowk in Delhi #BeatingRetreatCeremony pic.twitter.com/PkrJuQnUap — ANI (@ANI) January 29, 2024

#WATCH | The Beating Retreat ceremony continues at Vijay Chowk in Delhi. pic.twitter.com/vSp93mp4Fv — ANI (@ANI) January 29, 2024

