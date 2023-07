Mudslide | కొండ పైనుంచి జారి బస్సును ఢీకొట్టిన బురద.. ఇద్దరు దుర్మరణం.. Video

July 9, 2023 / 01:46 PM IST

శ్రీనగర్‌: జమ్ముకశ్మీర్‌లో కుండపోత వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దాంతో కొండలు, లోయల గుండా వెళ్లే రహదారుల్లో వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయాలు ఏర్పడుతున్నాయి. పలుచోట్ల కొండచరియలు విరిగిపడి రహదారులు మూసుకుపోయాయి. అధికారులు అప్రమత్తమై రోడ్లపై పడిన బండరాళ్లు, మట్టిని తొలగించి రాకపోకలను పునరుద్ధరిస్తున్నారు.

ఈ క్రమంలో ఆదివారం మధ్యాహ్నం జమ్ముకశ్మీర్‌లోని గవారి గండోహ్‌ – జమ్ము మార్గంలో ఓ బస్సును కొండ పైనుంచి జారి వచ్చిన బురద (Mudslide) ఢీకొట్టింది. దాంతో రోడ్డుపైన వెళ్తున్న బస్సు రోడ్డు పక్కనున్న గోతిలో పడిపోయింది. ఈ ఘటనలో బస్సులో చిక్కుకున్న నలుగురిలో ఇద్దరిని పోలీసులు రక్షించారు. మరో ఇద్దరు దుర్మరణం పాలయ్యారు. జమ్ముకశ్మీర్‌లోని గండోహ్‌ జిల్లాలోగల భాంగ్రూ పట్టణం సమీపంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

#WATCH | A bus travelling from Gawari Gandoh to Jammu was hit by a mudslide near Bhanghroo in Gandoh, J&K, today; two people were rescued and two others died pic.twitter.com/cLNP0nXSEk

— ANI (@ANI) July 9, 2023