May 2, 2023 / 02:53 PM IST

ల‌క్నో: ల‌క్నోతో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli), గౌతం గంభీర్ వాగ్వాదానికి దిగిన విష‌యం తెలిసిందే. మ్యాచ్ గెలిచిన త‌ర్వాత ఆర్సీబీ బ్యాట‌ర్ కోహ్లీ.. ల‌క్నో మెంటర్ గంభీర్ మ‌ధ్య మైదానంలోనే భీక‌రంగా మాట‌ల యుద్ధం మొద‌లైంది. అయితే ఆ ఆక్రోశాన్ని డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లోనూ చూపించాడు కోహ్లీ. ప్ర‌తి ఔట్‌ను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసిన కోహ్లీ.. గంభీర్‌తో గొడ‌వ త‌ర్వాత డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లో త‌న‌లో ఆవేశాన్ని ప్ర‌ద‌ర్శించాడు. గెలిచిన సంతోషంలో కోహ్లీ.. ఆ జోరులోనే డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లో సెల‌బ్రేట్ చేసుకున్నాడు. దానికి సంబంధించిన వీడియోను ఆర్సీబీ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్టు చేసింది.

లో స్కోరింగ్ థ్రిల్ల‌ర్‌లో నెగ్గిన కోహ్లీ.. డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లో స‌హ‌చ‌ర ఆట‌గాళ్ల‌లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపారు. అదో స్వీట్ విన్ అని, ఇంకా దూసుకెళ్లుదాం అంటూ కోహ్లీ త‌న టీమ్ ప్లేయ‌ర్ల‌లో ఉత్సాహాన్ని పంచారు. వ‌దిలేస్తున్నామంటే దాన్ని మ‌ళ్లీ తీసుకోవాల‌ని, లేదంటే వ‌దిలేదే లేద‌ని కోహ్లీ అన్నాడు. త‌క్కువ స్కోర్‌ను డిఫెండ్ చేసిన తీరు అద్భుత‌మ‌ని ఆర్సీబీ మాజీ కెప్టెన్ కోహ్లీ తెలిపాడు. గ్రౌండ్‌లో వాగ్వాదానికి దిగిన కోహ్లీ, గంభీర్‌ల‌కు మ్యాచ్ ఫీజులో వంద శాతం ఫైన్ వేసింది బీసీసీఐ.

LSG v RCB, Game Day Dressing Room Reactions

King Kohli reacts to the win, Faf explains the crucial partnership and how Virat’s aggression helps the team, Karn and Hazlewood talk about their performances, before the team sang the victory song. Watch Game Day for more…#PlayBold pic.twitter.com/Jr0kCzYoIa

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) May 2, 2023