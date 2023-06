June 12, 2023 / 04:43 PM IST

న్యూఢిల్లీ : పామును మింగుతున్న జింక‌ను మీరెప్పుడైనా చూశారా..? ఈ వైర‌ల్ వీడియోలో (Viral video) స్నేక్‌ను మింగిన జింక‌ను చూసి నెటిజ‌న్లు షాక‌య్యారు. రోడ్డు ప‌క్క‌న పామును మింగుతున్న జింక వీడియోను ఫైజెన్ ట్విట్ట‌ర్ ఖాతా సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేయ‌గా ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి ప‌ర్వీన్ క‌శ్వ‌న్ రీపోస్ట్ చేశారు.

I saw a deer eating a snake for the first time. Don’t deer feed on grass?pic.twitter.com/DsyYjMbdIk

— Figen (@TheFigen_) June 11, 2023