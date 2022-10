గుండెల్లో దడ పుట్టిస్తున్న వీడియో.. మెట్లపొంటి ఇంట్లోకి దూరుతున్న భారీ కొండచిలువ

October 17, 2022 / 04:11 PM IST

Viral Video: ఇంటర్నెట్‌..! మన మొబైల్‌ ఫోన్‌లో నెట్‌ బ్యాలెన్స్‌ ఉందంటే చాలు.. ప్రపంచం మొత్తం మన కళ్లముందు ఉన్నట్టే. మన వ్యక్తిత్వం ఎలాంటిది అనే దానితో సంబంధం లేకుండా.. మనలోని నవరసాలను వెలికి తీయగల రకరకాల వీడియోలు అంతర్జాలంలో ఉంటాయి. నవ్వించే వీడియోలు, కవ్వించే వీడియోలతోపాటు చూడగానే గడగడ వణికించే, గుండెల్లో దడపుట్టించే వీడియోలు కూడా ఉంటాయి.

అలాంటి ఒక వీడియోనే ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్‌లో హల్‌చల్ చేస్తున్నది. ముప్పై రెండు సెకన్‌ల నిడివిగల ఈ వీడియోలో ఒక భారీ కొండచిలువ ఓ ఇంట్లోకి దూరుతున్న దృశ్యాలు ఉన్నాయి. మెట్లకు ఆనుకుని ఉండే రెయిలింగ్‌పై పాకుతూ ఆ కొండచిలువ ఇంటి పై అంతస్తులోకి వెళ్తున్న దృశ్యాలు నెటిజన్‌ల ఒళ్లు జలదిరింప జేస్తున్నాయి. ఇండియన్‌ ఫారెస్ట్‌ ఆఫీసర్‌ సుశాంతానంద ఈ వీడియోను ఇవాళ ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్ చేశాడు.

ట్విట్టర్‌లో షేర్‌ చేసిన కొన్ని గంటల్లోనే ఈ వీడియో వైరల్‌ అయ్యింది. సోమవారం ఉదయం పదిన్నరకు పోస్టు చేయగా.. మధ్యాహ్నానికి 10 వేల మందికిపైగా వీక్షించారు. మరో 400 మందికిపైగా లైక్‌ చేశారు. అంతేగాక రకరకాల కామెంట్ల వర్షం కురుస్తున్నది. ఈ భయం పుట్టించే వీడియోను మీరు కూడా ఒకసారి వీక్షించండి..

To go up,

One doesn’t need a staircase every time ☺️☺️ pic.twitter.com/UIix7uby89

— Susanta Nanda (@susantananda3) October 17, 2022