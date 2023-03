March 27, 2023 / 01:21 PM IST

న్యూఢిల్లీ : చాట్‌జీపీటీ వంటి ఆర్టిఫిషియ‌ల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) టూల్‌పై టెక్ ప్ర‌పంచంలో హాట్ డిబేట్ సాగుతుండ‌గా ఏఐ ఆవిష్కర‌ణ‌కు 59 ఏండ్ల కింద‌టే బీజం ప‌డింది. ప్ర‌ముఖ ఫిక్ష‌న్ ర‌చ‌యిత ఆర్ధ‌ర్ సీ క్లార్క్ 59 ఏండ్ల కింద‌టే ఏఐని ఊహించిన వీడియో (viral Video) తాజాగా సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది. బీబీసీ టెలికాస్ట్ చేసిన ఫీచ‌ర్‌లో ఫిక్ష‌న్ ర‌చ‌యిత క్లార్క్ ఏఐపై అప్ప‌ట్లోనే అంచ‌నా వేశారు.

Arthur C. Clarke about the future of AI.

—21 September 1964

[source, BBC Archive: https://t.co/u9RpXTrztK]pic.twitter.com/rccfoQlv42

— Massimo (@Rainmaker1973) March 26, 2023