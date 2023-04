Dalai Lama | బాలుడికి ముద్దు పెట్టి తన నాలుకను చప్పరించమన్న దలైలామా.. వీడియో వైరల్‌, పలువురు విమర్శ

April 9, 2023 / 06:48 PM IST

న్యూఢిల్లీ: భారత్‌లో ప్రవాస పాలన సాగిస్తూ, ప్రవాస జీవితం గడుపుతున్న టిబెట్‌కు చెందిన ఆధ్యాత్మిక గురువు దలైలామా (Dalai Lama) పై మరోసారి విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. ఆయనకు సంబంధించిన ఒక వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఇందులో ఒక బాలుడి పెదవులపై దలైలామా ముద్దు పెట్టారు. ఆ తర్వాత తన నాలుకను బయటకు చాపారు. దానిని చప్పరిస్తావా అని ఆ బాలుడితో అన్నారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో పలువురు నెటిజన్లు ఆయన చర్యను విమర్శించారు. దలైలామా ఎందుకు అలా చేశారని కొందరు ప్రశ్నించారు. మైనర్‌ బాలుడి పట్ల ఆయన చర్యను ఎవరూ సమర్థించబోరని ఒకరు అన్నారు. అసహ్యకరమైన ఈ చర్యపై దలైలామాను అరెస్ట్‌ చేయాలని మరొకరు డిమాండ్‌ చేశారు. అయితే బౌద్ధ మతానికి సంబంధించిన ఒక ఆచారం కావచ్చని కొందరు అభిప్రాయపడ్డారు.

కాగా, 2019లో కూడా దలైలామా వివాదస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఒకవేళ తదుపరి దలైలామా మహిళ అయితే ఆమె మరింత ఆకర్షణీయంగా ఉండాలని అన్నారు. 2019లో బ్రిటీష్‌ టీవీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ సందర్భంగా దలైలామా చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలపై ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. దీంతో ఆయన ఆ తర్వాత తన వ్యాఖ్యలపై క్షమాపణలు చెప్పారు.

Shocking and disgusting ! Honestly lost the respect I had for him . This child is feeling so awkward

