ఏడాదిగా స్టీల్‌ స్పూన్లు తింటున్న వ్యక్తి… ఆపరేషన్‌ చేసి 62 స్పూన్లు తొలగించిన డాక్టర్లు

September 29, 2022 / 06:04 PM IST

లక్నో: ఒక వ్యక్తి ఏడాదిగా స్టీల్‌ స్పూన్లు తింటున్నాడు. కడుపు నొప్పితో ఆసుపత్రిలో చేరాడు. దీంతో డాక్టర్లు ఆపరేషన్‌ చేసి అతడి కడుపు నుంచి 62 చెంచాలు తొలగించారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ముజఫర్‌నగర్ జిల్లాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. బొప్పాడ గ్రామానికి చెందిన 32 ఏళ్ల విజయ్ ఇటీవల తీవ్ర కడుపు నొప్పితో బాధపడ్డాడు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు అతడ్ని ముజఫర్‌నగర్‌ ఆసుపత్రిలో అడ్మిట్‌ చేశారు. విజయ్‌ను పరీక్షించిన వైద్యులు, అతడి కడుపులో స్టీల్‌ స్పూన్లు ఉన్నట్లు ఎక్స్‌ రే ద్వారా గుర్తించారు. దీంతో ఆపరేషన్‌ చేసి అతడి కడుపు నుంచి 62 స్పూన్లు బయటకు తీశారు.

కాగా, స్పూన్లు తింటున్నావా అని విజయ్‌ను డాక్టర్లు అడిగారు. గత ఏడాదిగా తాను చెంచాలు తింటున్నట్లు అతడు చెప్పాడని డా. రాకేష్ ఖురానా మీడియాకు తెలిపారు. సుమారు రెండు గంటలపాటు సర్జరీ చేసి విజయ్‌ కడుపులో ఉన్న 62 స్టీల్‌ స్పూన్లను బయటకు తీసినట్లు చెప్పారు. ప్రస్తుతం అతడు ఐసీయూలో ఉన్నాడని ఆయన వెల్లడించారు.

మరోవైపు ఇటీవల రాజస్థాన్‌లో కూడా ఇలాంటి సంఘటన జరిగింది. జోధ్‌పూర్‌కు చెందిన 36 ఏళ్ల వ్యక్తి తీవ్ర మనస్థాపంతో 63 రూపాయి నాణేలు మింగాడు. అనారోగ్యానికి గురికావడంతో రెండు రోజులపాటు ఆపరేషన్‌ చేసిన డాక్టర్లు ఆ వ్యక్తి కడుపు నుంచి 63 నాణేలను బయటకు తీశారు.

UP | 62 spoons have been taken out from the stomach of 32-year-old patient, Vijay in Muzaffarnagar. We asked him if he ate those spoons & he agreed. Operation lasted for around 2 hours, he is currently in ICU. Patient has been eating spoons for 1 year: Dr Rakesh Khurrana (27.09) pic.twitter.com/tmqnfWJ2lY

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 28, 2022