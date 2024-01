Cricket In Dhoti-Kurta | ధోతీ, కుర్తాలో క్రికెట్.. గెలిచిన జట్టు అయోధ్య సందర్శన

January 6, 2024 / 05:43 PM IST

భోపాల్‌: రోటీన్‌కు భిన్నంగా క్రికెట్‌ మ్యాచ్‌ జరిగింది. క్రీడాకారులు ధోతీ, కుర్తా ధరించి క్రికెట్‌ ఆడారు. (Cricket In Dhoti-Kurta) సంస్కృత భాషలో వ్యాఖ్యానం చెప్పారు. అలాగే గెలిచిన జట్టును అయోధ్య సందర్శనకు తీసుకెళ్తారు. మధ్యప్రదేశ్‌ రాజధాని భోపాల్‌లో ఈ వినూత్న క్రికెట్‌ మ్యాచ్‌ జరిగింది. ‘సంస్కృతి బచావో మంచ్’ సంస్థ ప్రత్యేకంగా క్రికెట్ టోర్నమెంట్‌ను నిర్వహించింది. క్రీడాకారులు జెర్సీలు, లోయర్‌లకు బదులుగా ధోతీ, కుర్తాలు ధరించి క్రికెట్‌ ఆడారు. మరో ఆసక్తికరమైన అంశం ఏమంటే హిందీ లేదా ఇంగ్లీష్‌లో కాకుండా సంస్కృత భాషలో కామెంట్రీ చెప్పారు.

కాగా, ఈ టోర్నీలో మొత్తం 12 జట్లు పాల్గొన్నాయి. గెలిచిన జట్టులోని ఆటగాళ్లను సంస్కృతి పరిరక్షణ వేదిక ఆధ్యర్యంలో అయోధ్య సందర్శనకు తీసుకెళ్లతారు. రోటీన్‌కు భిన్నంగా వినూత్నంగా జరిగిన ఈ క్రికెట్‌ మ్యాచ్‌కు సంబంధించిన వీడియో క్లిప్స్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి.

#WATCH | Madhya Pradesh: In a unique cricket tournament (Maharishi Maitri Match Tournament) organized by Sanskriti Bachao Manch in Bhopal, the players can be seen playing in ‘dhoti’ and ‘kurta’ while commentary is being done in the Sanskrit language. A total of 12 teams are… pic.twitter.com/VU7Y7y2t1Q

