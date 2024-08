August 7, 2024 / 03:59 PM IST

Vinesh Phogat | పారిస్‌ ఒలింపిక్స్‌లో రెజ్లింగ్‌ ఫైనల్‌కు (Indian wrestler) చేరిన వినేశ్‌ ఫొగాట్‌ (Vinesh Phogat) పతకం ఆశలు గల్లంతయ్యాయి. అధిక బరువు కారణంగా ఆమెపై అనర్హత వేటు పడిన విషయం తెలిసిందే. నంబర్‌ వన్‌ రెజ్లర్‌ సుసాకిపై విజయం సాధించి ఫైనల్‌కు చేరిన ఫొగాట్‌పై అనర్హత వేటు పడటం సర్వత్రా షాక్‌కు గురి చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో వినేశ్‌ అనర్హతపై లోక్‌సభలో కేంద్రం ప్రకటన చేసింది.

వినేశ్‌ ఫొగాట్‌ అనర్హత అంశంపై పార్లమెంట్‌లో చర్చకు విపక్ష ఇండియా కూటమి పార్టీల ఎంపీలు పట్టుబడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఫొగాట్‌ అనర్హతపై కేంద్ర క్రీడల శాఖ మంత్రి మన్‌సుఖ్‌ మాండవీయ (Mansukh Mandaviya) ఇవాళ మధ్యాహ్నం లోక్‌సభలో ప్రకటన చేశారు. 100 గ్రాముల అదనపు బరువు కారణంగా వినేశ్‌ అనర్హతకు గురైనట్లు తెలిపారు. ఈ వ్యవహారంపై యునైటెడ్‌ వరల్డ్‌ రెజ్లింగ్‌ వద్ద భారత ఒలింపిక్‌ సంఘం తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేసినట్లు వెల్లడించారు.

‘ఈ రోజు వినేశ్‌ ఫొగాట్‌ బరువు 50 కిలోల 100 గ్రాములు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. దీంతో రెజ్లర్‌ అనర్హతకు గురయ్యారు. ఈ వ్యవహారంపై అంతర్జాతీయ ఒలింపిక్ కమిటీ వద్ద భారత ఒలింపిక్ సంఘం తీవ్ర నిరసన తెలియజేసింది. ఐవోఏ అధ్యక్షురాలు పీటీ ఉష ప్రస్తుతం పారిస్‌లోనే ఉన్నారు. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఐవోఏ అధ్యక్షురాలితో మాట్లాడారు. ఈ అంశంపై అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రధాని సూచించారు. వినేశ్‌ ఫొగాట్‌ సన్నద్ధత కోసం కేంద్రం అన్ని రకాల సాయాన్ని అందించింది’ అని మాండవీయ లోక్‌సభలో వెల్లడించారు.

#WATCH | Union Sports Minister Mansukh Mandaviya speaks on the issue of disqualification of Indian wrestler Vinesh Phogat from #ParisOlympics2024

He says, “…Today her weight was found 50 kg 100 grams and she was disqualified. The Indian Olympic Association has lodged a strong… pic.twitter.com/7VkjoQQyIM

