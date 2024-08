Vinesh Phogat | నోనోనో.. అది ఓ పీడకల అయితే బాగుండు.. వినేశ్‌ ఫొగాట్‌ అనర్హతపై ఆనంద్‌ మహీంద్రా ట్వీట్‌

August 7, 2024 / 02:03 PM IST

Vinesh Phogat | పారిస్‌ ఒలింపిక్స్‌లో భారత్‌కు షాక్‌ తగిలింది. రెజ్లింగ్‌ ఫైనల్‌కు (Indian wrestler) చేరిన వినేశ్‌ ఫొగాట్‌ (Vinesh Phogat) పతకం ఆశలు గల్లంతయ్యాయి. అధిక బరువు కారణంగా ఆమెపై అనర్హత వేటు పడింది. నంబర్‌ వన్‌ రెజ్లర్‌ సుసాకిపై విజయం సాధించి ఫైనల్‌కు చేరిన ఫొగాట్‌పై అనర్హత వేటు పడటం సర్వత్రా షాక్‌కు గురి చేస్తోంది.

ఈ అంశం ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త ఆనంద్‌ మహీంద్రా (Anand Mahindra) దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. వినేశ్‌ ఫొగాట్‌పై అనర్హత వేటు వార్త నిజం కాకుంటే బాగుండు అంటూ ఎక్స్‌ వేదికగా ఓ పోస్ట్‌ పెట్టారు. ‘నోనోనో.. ఇది ఓ పీడకల అయితే బాగుండు..’ అంటూ ట్వీట్‌లో రాసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ వైరల్‌ అవుతోంది.

NO! NO! NO!

Please make this a bad dream that I will wake up from and find it isn’t true… https://t.co/T5BLQCkLVI

— anand mahindra (@anandmahindra) August 7, 2024