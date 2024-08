August 7, 2024 / 01:32 PM IST

Vinesh Phogat | పారిస్‌ ఒలింపిక్స్‌లో భారత్‌కు షాక్‌ తగిలింది. రెజ్లింగ్‌ ఫైనల్‌కు (Indian wrestler) చేరిన వినేశ్‌ ఫొగాట్‌ (Vinesh Phogat) పతకం ఆశలు గల్లంతయ్యాయి. అధిక బరువు కారణంగా ఆమెపై అనర్హత వేటు పడింది. నంబర్‌ వన్‌ రెజ్లర్‌ సుసాకిపై విజయం సాధించి ఫైనల్‌కు చేరిన ఫొగాట్‌పై అనర్హత వేటు పడటం సర్వత్రా షాక్‌కు గురి చేసింది. దీంతో ఫొగాట్‌పై అనర్హత వేటు అంశాన్ని ప్రతిపక్ష ఎంపీలు లోక్‌సభ (Lok Sabha)లో లేవనెత్తారు. ఈ మేరకు నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఈ అంశంపై చర్చించాలంటూ ఎంపీలు పట్టుబట్టారు. స్పందించిన ప్రభుత్వం వినేశ్‌ ఫొగాట్‌ అంశంపై ఈరోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు కేంద్ర క్రీడా మంత్రి ప్రకటన చేస్తారని కేంద్ర మంత్రి అర్జున్‌ రామ్‌ మేఘ్వాల్‌ తెలిపారు.

#WATCH | Delhi: Opposition MPs raise the issue of disqualification of Indian wrestler Vinesh Phogat from #ParisOlympics2024, in Lok Sabha

Union Minister Arjun Ram Meghwal says, ‘Union Sports Minister will give a statement on this matter at 3 pm today.” pic.twitter.com/kFqle3uSQc

— ANI (@ANI) August 7, 2024