April 16, 2024 / 03:48 PM IST

Jyotiraditya Scindia : కేంద్ర మంత్రి, గుణ లోక్‌స‌భ నియోజ‌క‌వ‌ర్గ బీజేపీ అభ్య‌ర్ధి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా మంగ‌ళ‌వారం నామినేష‌న్ దాఖ‌లు చేశారు. రిట‌ర్నింగ్ అధికారికి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా త‌న నామినేష‌న్ ప‌త్రాలు అంద‌చేశారు.

ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో కేంద్ర మంత్రితో పాటు మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్ సీఎం మోహ‌న్ యాద‌వ్‌, మాజీ సీఎం శివ‌రాజ్ సింగ్ చౌహాన్ పాల్గొన్నారు. నియోజ‌క‌వ‌ర్గ ముఖ్య నేత‌లు జ్యోతిరాదిత్య సింధియా వెంట ఉన్నారు.

#WATCH | Lok Sabha elections 2024 | Madhya Pradesh: Union Minister and BJP candidate from Guna, Jyotiraditya Scindia files his nomination for general elections.

CM Mohan Yadav and former CM Shivraj Singh Chouhan are also with him. pic.twitter.com/MS2SUtCFO8

— ANI (@ANI) April 16, 2024