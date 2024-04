Amit Shah | నామినేషన్‌ దాఖలు చేసిన కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్‌ షా

April 19, 2024 / 01:20 PM IST

Amit Shah | లోక్‌ సభ ఎన్నికల కోసం కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షా (Amit Shah) ఇవాళ నామినేషన్ వేశారు. గుజరాత్‌లోని గాంధీనగర్‌ (Gandhinagar) సిట్టింగ్ ఎంపీగా ఉన్న ఆయన శుక్రవారం ఉదయం నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. గుజరాత్ సీఎం పటేల్‌తో కలిసి రిటర్నింగ్ అధికారికి నామినేషన్ పత్రాలను సమర్పించారు. ఇక గాంధీనగర్‌ నుంచి కాంగ్రెస్‌ పార్టీ తరఫున సోనాల్‌ పటేల్‌ బరిలోకి దిగారు.

#WATCH | Gujarat: Union Home Minister Amit Shah files his nomination from the Gandhinagar Lok Sabha seat for the upcoming #LokSabhaElections2024

Gujarat CM Bhupendra Patel is also present.

Congress has fielded its party secretary Sonal Patel from Gandhinagar. pic.twitter.com/M3Noc9otu3

— ANI (@ANI) April 19, 2024