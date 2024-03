Viksit Bharat | పాక్‌, యూఏఈ జాతీయులకు.. ‘వికసిత్‌ భారత్‌’ వాట్సాప్‌ సందేశాలు

March 18, 2024 / 08:43 PM IST

న్యూఢిల్లీ: లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో మరోసారి గెలుపు కోసం ప్రధాని మోదీ లేఖతో బీజేపీ చేపట్టిన ‘వికసిత్‌ భారత్‌’ (Viksit Bharat) ప్రచారం పలు వివాదాలకు దారి తీస్తున్నది. పాకిస్థాన్‌, యూఏఈతోపాటు పలు విదేశీయుల మొబైల్‌ నంబర్స్‌ కూడా ఈ వాట్సాప్‌ సందేశాలు అందాయి. దీంతో తమ వ్యక్తిగత సమాచారం గోప్యత పట్ల విదేశీయులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. విదేశీ పౌరుల కాంటాక్ట్‌ నంబర్లు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఎలా చేరాయని ప్రశ్నించారు. అలాగే విదేశీ వ్యక్తుల మొబైల్‌ నంబర్లను భారత ప్రభుత్వం పర్యవేక్తిస్తున్నదా? అని కొందరు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.

కాగా, కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ శశిథరూర్‌ సోమవారం సోషల్‌ మీడియా వేదికగా దీనిపై స్పందించారు. యూఏఈకి చెందిన కన్సల్టెంట్ ఆంథోనీ మొబైల్‌ నంబర్‌కు వచ్చిన ‘వికసిత్‌ భారత్ సంపర్క్’ వాట్సాప్ సందేశం స్క్రీన్‌ షాట్‌ను ఎక్స్‌లో షేర్‌ చేశారు. ‘యూఏఈలోని ప్రవాస భారతీయులు, ఇతరులకు భారత ప్రధాని మోదీ నుంచి ‘వ్యక్తిగత’ వాట్సాప్‌ సందేశాలు వచ్చాయి. దీనిని ఏ విధంగా పరిగణించాలి. వ్యక్తిగత, గోప్యతా చట్టాల ఉల్లంఘన కాదా?’ అని నిలదీశారు.

మరోవైపు భారత ప్రభుత్వం, బీజేపీ తమ మొబైల్‌ నంబర్లు ఎలా పొందాయి? అని ఆంథోనీతోపాటు మరి కొందరు విదేశీయులు ప్రశ్నించారు. భారతీయులు కాని వేల మంది వ్యక్తులను ఎలా స్పామ్‌ చేస్తున్నారు? భారత ప్రభుత్వానికి నైతికత లేదా? అని మండిపడ్డారు.

కాగా, మోదీ ‘వికసిత్‌ భారత్‌’ ప్రచారం చట్టవిరుద్ధం, ఎన్నికల కోడ్‌ ఉల్లంఘన అని ప్రతిపక్షాలు ఆరోపించాయి. దీనిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఎన్నికల సంఘాన్ని డిమాండ్‌ చేశాయి.

Will the ⁦ @ECISVEEP ⁩ take note of such a blatant misuse of government machinery and government data to serve the partisan political interests of the ruling party? pic.twitter.com/wrV6iWwfsJ

Pakistani friends seem to be receiving @narendramodi’s Viksit Bharat Sampark WhatsApp message, both in 🇵🇰 and in 🇦🇪.

Modi Ji seems more eager to poll Pakistanis for their opinions that Pakistani ruling elites themselves!

🤣🫢🤣🫢

— Uzair Younus عُزیر یُونس (@UzairYounus) March 17, 2024