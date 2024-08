August 15, 2024 / 01:33 PM IST

Double Decker | గుజరాత్‌లో ఓ రైలుకు పెను ప్రమాదం తప్పింది. కదులుతున్న రైలు నుంచి రెండు బోగీలు విడిపోయాయి (Two Coaches Detach). అయితే అదృష్టవశాత్తూ ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదు. ఈ ఘటన వడోదర సమీపంలో గురువారం ఉదయం చోటు చేసుకుంది.

రైల్వే అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. అహ్మదాబాద్‌ – ముంబై మధ్య నడుస్తున్న (12932) డబుల్‌ డెక్కర్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌కు (Double Decker Express) చెందిన రెండు కోచ్‌లు రైలు నుంచి విడిపోయాయి. ఉదయం 8:50 గంటలకు వడోదర (Vadodara) డివిజన్‌లోని గోతంగం యార్డ్ సమీపంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. కప్లర్‌ విరిగిన కారణంగా 7, 8 కోచ్‌లు విడిపోయాయి. ఆ సమయంలో రైలు నెమ్మదిగా వెళ్తుండటంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఈ ఘటనతో ప్రయాణికులు ఒక్కసారిగా తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. వెంటనే రైలు నుంచి బయటకు వచ్చి రైల్వే లైన్ల వద్ద నిలబడ్డారు.

సమాచారం అందుకున్న రైల్వే అధికారులు వెంటనే ఘటనాస్థలికి చేరుకొని పునరుద్ధరణ పనులు చేపట్టారు. ఉదయం 11:37 గంటలకు పునరుద్ధరణ పనులు కూడా పూర్తైనట్లు పశ్చిమ రైల్వే ప్రకటించింది. అదేవిధంగా మెయిన్‌లైన్‌లో ట్రాఫిక్‌ను కూడా క్లియర్‌ చేసినట్లు వెల్లడించింది. ఈ ఘటనతో అహ్మదాబాద్‌ నుంచి ముంబై వెళ్లే రైళ్ల రాకపోకలకు కొద్దిసేపు అంతరాయం ఏర్పడింది.

— Mohit goyal (@2001mohitgoyal) August 15, 2024