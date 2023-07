July 29, 2023 / 09:31 AM IST

ముంబై: మ‌హారాష్ట్ర‌లోని బుల్దానాలో రెండు బ‌స్సులు(Bus Accident) ఢీకొన్నాయి. ఈ దుర్ఘ‌ట‌న‌లో ఆరుగురు మృతిచెందారు. మ‌రో 21 మంది గాయ‌ప‌డ్డారు. శుక్ర‌వారం రాత్రి 2.30 నిమిషాల స‌మ‌యంలో ఈ ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. మ‌ల్కాపూర్ ఏరియాలో ఉన్న నందూర్ నాకా ఫ్లైఓవ‌ర్ మీద ఈ ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. బాలాజీ ట్రావెల్స్‌కు చెందిన ఓ బ‌స్సు హింగోలి జిల్లాకు వెళ్తోంది. ఆ బ‌స్సులో అమ‌ర్‌నాథ్ నుంచి వ‌స్తున్న యాత్రికులు ఉన్నారు. రాయ‌ల్ ట్రావెల్స్ కంపెనీకి చెందిన మ‌రో బ‌స్సు నాసిక్ వెళ్తున్న‌ట్లు అధికారులు చెప్పారు.

Six passengers dead, 21 injured in collision between two buses in Buldana early morning today

