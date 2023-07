Zomato | జొమాటో నిర్వాకం.. వెజ్ బిర్యానీ ఆర్డర్ చేస్తే చికెన్ వచ్చింది

July 11, 2023 / 02:17 PM IST

Zomato | ప్రముఖ ఆన్ లైన్ ఫుడ్ డెలివరీ యాప్ జొమాటో (Zomato)లో బిర్యానీ ఆర్డర్ చేసిన ఓ కుటుంబానికి చేదు అనుభవం ఎదురైంది. తన స్నేహితుడి కుటుంబం వెజ్ పన్నీర్ బిర్యానీ (Paneer veg biryani) ఆర్డర్ చేస్తే.. చికెన్ వచ్చిందంటూ అశ్విని శ్రీవాస్తవ అనే నెటిజన్ ట్విట్టర్ ద్వారా తెలియజేశారు. ఈ మేరకు సుదీర్ఘ పోస్ట్ పెట్టారు.

పవిత్రమైన సావన్ మాసంలో ఆదివారం రాత్రి వారణాసిలోని తన స్నేహితుడి కుటుంబం జొమాటో యాప్ ద్వారా స్థానికంగా ఉన్న ప్రముఖ హోటల్ ‘బెహ్రూజ్ బిర్యానీ’ (Behrouz Biryani) నుంచి ఫ్యామిలీ ప్యాక్ పన్నీర్ వెజ్ బిర్యానీ ఆర్డర్ చేసినట్లు చెప్పారు. ఆ ప్యాక్ విలువ రూ.1,228గా తెలిపాడు. అయితే, వాళ్లకు వెజ్ బిర్యానీకి బదులు చికెన్ బిర్యానీ (Chicken Biryani) వచ్చిందని చెప్పాడు. అది గమనించని తన స్నేహితుడి కుటుంబం ఆ బిర్యానీని తిన్నట్లు వివరించాడు. అనంతరం అది చికెన్ అని గుర్తించి సోషల్ మీడియా ద్వారా ఫిర్యాదు చేసినట్లు చెప్పారు. కాగా, ఆర్డర్ కు సంబంధించిన వీడియో, ఫొటోలను కూడా పంచుకున్నారు.

ఈ ఘటనపై జొమాటో (Zomato) స్పందించింది. ‘హాయ్ అశ్విని, జరిగిన ఘటనకు క్షమాపణలు కోరుతున్నాము. మేము అలా చేయాలని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. జరిగిన ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తాము’ అని పేర్కొంది.

My friend is in Varanasi with his family during this holy month of Sawan. He had ordered family pack Paneer veg biryani (worth ₹ 1228) from the famous '@BehrouzBiryani' through @zomato, but they made them eat chicken biryani instead! @deepigoyal

This family never eats meat, but… pic.twitter.com/ogsNwblU4d

— Ashwini Shrivastava (@AshwiniSahaya) July 8, 2023