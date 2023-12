Watch: రైలు బోగిని తరలిస్తున్న ట్రాలీ లారీకి బ్రేకులు ఫెయిల్‌.. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే?

December 31, 2023 / 03:57 PM IST

పాట్నా: రైలు బోగిని తరలిస్తున్న ట్రాలీ లారీ బ్రేకులు ఫెయిల్‌ అయ్యాయి. దీంతో ఆ వాహనం ప్రమాదానికి గురైంది. (Truck carrying train coach accident) ఈ నేపథ్యంలో ట్రాలీ లారీపై ఉన్న రైలు కోచ్‌ ఒక పక్కకు ఒరిగిపోయింది. దీనిని చూసేందుకు స్థానికులు ఎగబడ్డారు. ఈ వీడియో క్లిప్ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. బీహార్‌లోని భాగల్‌పూర్‌ జిల్లాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. భారీ ట్రాలీ లారీపై పాత రైలు బోగిని తరలిస్తున్నారు. ఆదివారం ఉదయం భాగల్‌పూర్‌ ప్రాంతంలోని ఒక వంతెన పైకి వాహనాన్ని నడిపేందుకు డ్రైవర్‌ ప్రయత్నించాడు. ఈ సందర్భంగా ఆ ట్రాలీ లారీ బ్రేకులు ఫెయిల్‌ అయ్యాయి. దీంతో వంతెన కింది భాగం వద్ద ఆ వాహనం ప్రమాదానికి గురైంది. దానిపై ఉన్న రైలు కోచ్‌ ఒక పక్కకు ఒరిగిపోయింది.

కాగా, ఈ విషయం తెలిసిన స్థానికులు పెద్ద సంఖ్యలో అక్కడ గుమిగూడారు. ట్రాలీ లారీపై రైలు బోగి ఉండటాన్ని ఆశ్చర్యంగా చూశారు. పోలీసులు కూడా సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఈ ప్రమాదం వల్ల ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదని చెప్పారు. ప్రమాదానికి గురైన ట్రాలీ లారీని అక్కడి నుంచి కదిలించేందుకు ప్రయత్నించారు. మరోవైపు స్థానికులు తమ మొబైల్‌ ఫోన్‌లో రికార్డ్‌ చేసిన ఈ సంఘటన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

#WATCH | A truck carrying a train coach met with an accident reportedly due to brake failure on Ulta Pul in Bhagalpur, Bihar. No injuries or casualties were reported.

More details are awaited. pic.twitter.com/FKcEXi3VKt

— ANI (@ANI) December 31, 2023