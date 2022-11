November 12, 2022 / 12:52 PM IST

నందీగ్రామ్‌: ప‌శ్చిమ బెంగాల్ మంత్రి అఖిల్ గిరిపై విమ‌ర్శ‌లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. రాష్ట్ర‌ప‌తి ద్రౌప‌ది ముర్ముపై ఆయ‌న అనుచిత వ్యాఖ్య‌లు చేశారు. దానికి సంబంధించిన ఓ వీడియో క్లిప్ వైర‌ల్ కావ‌డంతో.. తృణ‌మూల్ పార్టీపై ఆరోప‌ణ‌లు వ‌చ్చాయి. దీంతో మంత్రి అఖిల్ గిరి క్ష‌మాప‌ణ‌లు చెప్పారు. 17 సెకండ్లు ఉన్న ఓ వీడియో క్లిప్‌లో రాష్ట్ర‌ప‌తి ముర్ము గురించి మంత్రి గిరి అనుచిత కామెంట్ చేశారు.

బీజేపీ వాళ్ల‌కు తాను మంచి క‌నిపించ‌డం లేదంటూ.. రూపం ద్వారా ఎవ‌ర్నీ అంచ‌నా వేయ‌లేమ‌ని, భార‌త రాష్ట్ర‌ప‌తిని గౌర‌విస్తామ‌ని, కానీ ఆ రాష్ట్ర‌ప‌తి రూపం ఎలా ఉందంటూ మంత్రి గిరి వ్యాఖ్య‌లు చేశారు. నందీగ్రామ్‌లో ఓ ర్యాలీలో పాల్గొన్న ఆయ‌న ఈ వ్యాఖ్య‌లు చేశారు. నేను ప్రెసిడెంట్ అని అన్నాను, కానీ ఎవ‌రి పేరును ఎత్త‌లేద‌ని, ఒక‌వేళ భార‌త రాష్ట్ర‌ప‌తి త‌న వ్యాఖ్య‌ల ప‌ట్ల అవ‌మానంగా ఫీల‌యితే, దానికి తాను సారీ చెబుతున్నాని మంత్రి అఖిల్ గిరి అన్నారు.

Statement:

This is an irresponsible comment & does NOT represent the views of @AITCofficial.

We are extremely proud of the President of India & hold her & her office in the highest regard. https://t.co/v571435Snv

— Saket Gokhale (@SaketGokhale) November 12, 2022