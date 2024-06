June 26, 2024 / 03:09 PM IST

న్యూఢిల్లీ: లోక్‌స‌భ స్పీక‌ర్‌(Loksabha Speaker)గా ఓం బిర్లా ఇవాళ ఎన్నికైన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే మూజువాణి ఓటు ద్వారా ఆయ‌న్ను ఎన్నుకున్నారు. దీనిపై ఇండియా కూట‌మిలోని కాంగ్రెస్, తృణ‌మూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మ‌ధ్య విభేదాలు వ‌చ్చాయి. ఆ రెండు పార్టీలు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్య‌క్తం చేశాయి. ఇండియా కూట‌మి త‌ర‌పున సురేశ్‌ను నిల‌బెట్టినా.. మూజువాణి ఓటు ద్వారా ఎలా ఎన్నిక నిర్వ‌హిస్తార‌ని తృణ‌మూల్ ప్ర‌శ్నిస్తోంది.

స‌భ‌లో విభ‌జ‌న చేప‌ట్టాల‌ని చాలా మంది ఎంపీలు డిమాండ్ చేస్తున్నా.. సంఖ్యా బ‌లం లేని ప్ర‌భుత్వం మూజువాణి ఓటుతో స్పీక‌ర్‌ను ఎన్నుకున్న‌ట్లు తృణ‌మూల్ కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది. ఇండియా కూట‌మి అభ్య‌ర్థిగా సురేశ్‌ను ఎంపిక చేసిన విష‌యంలోనూ కాంగ్రెస్ వైఖ‌రిని టీఎంసీ త‌ప్పుప‌ట్టింది. స‌రైన రీతిలో చ‌ర్చ‌లు చేప‌ట్ట‌కుండానే సురేశ్‌ను అభ్య‌ర్థిగా ప్ర‌క‌టించార‌ని తృణ‌మూల్ ఆరోపించింది.

INDIA parties exercised their democratic right and moved motions in support of Kodikunnil Suresh as Lok Sabha Speaker.

Voice Vote was taken.

Thereafter, INDIA parties could have insisted on division.

They did not do so. This is because they wanted to a spirit of consensus and…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 26, 2024