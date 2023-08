August 9, 2023 / 10:39 AM IST

బార్బిడోస్‌:వెస్టిండీస్‌తో జ‌రిగిన మూడ‌వ టీ20 మ్యాచ్‌లో ఇండియా సునాయాసంగా విజ‌యం సాధించింది. తొలి రెండు టీ20 ఓడిన భార‌త జ‌ట్టు కీల‌క‌మైన మూడ‌వ మ్యాచ్‌లో రాణించింది. 160 ర‌న్స్ టార్గెట్‌తో బ‌రిలోకి దిగిన ఇండియా జ‌ట్టు మ‌రో రెండు ఓవ‌ర్లు మిగిలి ఉండ‌గానే ల‌క్ష్యాన్ని చేధించింది. కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా (Hardik Pandya)కొట్టిన విన్నింగ్ షాట్‌పై తిల‌క్ వ‌ర్మ ఫ్యాన్స్ ఆగ్ర‌హం వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు. పాండ్యా భారీ సిక్స‌ర్‌తో ఇండియా విక్ట‌రీ ఖాయ‌మైంది, అయితే ఆ స‌మ‌యంలో నాన్‌స్ట్ర‌యిక‌ర్ తిల‌క్ వ‌ర్మ 49 ర‌న్స్ వద్ద నాటౌట్‌గా ఉన్నాడు. ఒక్క ప‌రుగు తీస్తే అత‌నికి హాఫ్ సెంచ‌రీ పూర్తి అయ్యేది. కానీ 18 ఓవ‌ర్‌లో అయిదో బంతికి పాండ్యా సిక్స‌ర్ కొట్టాడు. దీంతో తిల‌క్ వ‌ర్మ హాఫ్ సెంచ‌రీ మిస్సైంది. ఈ నేప‌థ్యంలో తిల‌క్ అభిమానులు సోష‌ల్ మీడియాలో రెచ్చిపోతున్నారు. పాండ్యా స్వార్ధ‌ప‌రుడంటూ పోస్టులు చేస్తున్నారు.

Hardik Pandya is the most selfish cricketer till date.

Could’ve given a single to let that young lad Tilak get his fifty but nah he wants to be a finisher and show off pic.twitter.com/zWJhhNQHid

— leisha (@katyxkohli17) August 8, 2023