Viral Video | ల‌క్నో : పులులు అంటేనే జ‌నాల్లో వ‌ణుకు పుడుతోంది. అలాంటి పులి జ‌న‌వాసాల్లోకి వ‌స్తే గుండెలు ఆగిపోవాల్సిందే. కానీ ఓ పులి మాత్రం గ్రామంలోకి ప్ర‌వేశించి, ఓ గోడ మీద హాయిగా నిద్రించింది. ఈ ఘ‌ట‌న ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్‌లోని ఫిలిబిత్ జిల్లాలో సోమ‌వారం రాత్రి చోటు చేసుకుంది.

ఫిలిబిత్ టైగ‌ర్ రిజ‌ర్వ్ ఫారెస్టుకు స‌మీపంలో అత్‌కోనా అనే గ్రామం ఉంది. ఆ గ్రామంలోకి సోమ‌వారం రాత్రి ఓ పులి ప్ర‌వేశించింది. అర్ధ‌రాత్రి దాటాక గ్రామంలోకి ప్ర‌వేశించిన పులి.. అక్క‌డున్న ఓ గోడ‌పై ఆరు గంట‌ల పాటు హాయిగా నిద్రించింది. మంగ‌ళ‌వారం తెల్ల‌వారుజామున పులిని గ‌మ‌నించిన స్థానికులు అట‌వీ శాఖ అధికారుల‌కు స‌మాచారం అందించారు. అంత‌లోపే జ‌నాలు కూడా పులిని చూసేందుకు భారీగా త‌ర‌లివ‌చ్చారు. అట‌వీ శాఖ అధికారులు ఆ గోడ చుట్టూ ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. అనంత‌రం ఆ పులికి మ‌త్తు మందు ఇచ్చి బంధించారు. ఆ త‌ర్వాత పులిని అక్క‌డ్నుంచి త‌ర‌లించారు. ఈ పులికి సంబంధించిన ఓ వీడియో నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతోంది.

