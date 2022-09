September 9, 2022 / 05:40 PM IST

కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షాను ప‌శ్చిమ‌బెంగాల్‌లోని తృణ‌మూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) నేత‌లు ఓ రేంజ్‌లో ట్రోల్ చేస్తున్నారు. బెంగాల్ టీఎంసీ నేత‌ల‌పై ఈడీ దాడులు కొన‌సాగుతున్న నేప‌థ్యంలో ఆ పార్టీ నాయ‌కులు, కార్య‌క‌ర్త‌లు అమిత్‌షాను టార్గెట్ చేశారు. ‘ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ ప‌ప్పు.. అమిత్ షా’.. అని పేర్కొంటూ అమిత్ షా ఫొటోల‌తో టీష‌ర్టులు త‌యారు చేయించారు. వీటిని దుర్గా న‌వ‌రాత్రోత్స‌వాల నేప‌థ్యంలో అంద‌రూ ధ‌రించేందుకు ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తున్నారు.

బొగ్గు స్మగ్లింగ్ కేసుకు సంబంధించి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ తనను ఏడు గంటలకు పైగా ప్రశ్నించిన తర్వాత సెప్టెంబర్ 2న బెంగాల్ సీఎం మ‌మ‌తా బెన‌ర్జీ మేన‌ల్లుడు, టీఎంసీ ఎంపీ అభిషేక్ బెన‌ర్జీ విలేక‌రుల‌తో మాట్లాడాడు. అమిత్ షాను ‘భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద పప్పు’గా అభివర్ణించాడు. ఈ వ్యాఖ్య‌లు చేసిన కొద్దిసేప‌టికే ‘దేశంలోనే అతిపెద్ద ప‌ప్పు’ పేరుతో ముద్రించిన టీ ష‌ర్టుల‌ను టీఎంసీ కార్య‌క‌ర్త‌ల‌కు పంపిణీ చేశారు. ‘మాకింగ్ అనేది కమ్యూనికేట్ చేయడంలో అత్యంత శక్తివంతమైన రూపం. ఇది మా జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అభిషేక్ బెనర్జీ చేసిన వ్యాఖ్య నుంచి ప్రారంభమైంది. ఇది సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అయ్యింది. అది టీ-షర్టులపైకి వచ్చింది’ అని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ డెరెక్ ఓబ్రెయిన్ తెలిపాడు.

కాగా, అభిషేక్ బెన‌ర్జీ, త‌న వ్యాఖ్య‌ల‌పై వివ‌ర‌ణ కూడా ఇచ్చాడు. ‘ఢిల్లీలో పోలీసులు హోంమంత్రి ఆధీనంలో ఉంటారు..కానీ అక్క‌డ క్రైం రేటు ఎక్కువ‌గా ఉంది. దేశంలోనే అతిగొప్పవైన బీఎస్ఎఫ్‌, సీఆర్పీఎఫ్ అమిత్ షా నేతృత్వంలో స‌రిగ్గా ప‌నిచేయ‌డం లేదు. సీబీఐ అనే అత్యున్న‌త సంస్థ బీజేపీయేత‌ర పార్టీల‌పైనే దాడులు నిర్వ‌హిస్తోంది. నారాయ‌ణ రాణే నుంచి సుబేందు అధికారి, హిమంత బిశ్వ‌శ‌ర్మ వ‌ర‌కు వారిపై వ‌చ్చిన నేరారోప‌ణ‌ల‌పై చ‌ర్య‌లు తీసుకోవ‌డంలో అమిత్ షా ఫెయిల్ అయ్యారు. హ‌ర్‌ఘ‌ర్ తిరంగా పేరుతో ప్ర‌జ‌ల‌ను ఇండ్ల‌పై జెండా ఎగురేసుకోవాల‌ని చెప్పిన అమిత్ షా.. త‌న కొడుకుకు చెప్ప‌లేదు. ఆసియా క‌ప్‌లో భార‌త్‌, పాక్ మ్యాచ్ సంద‌ర్బంగా జై షా జాతీయ జెండా ఊపేందుకు నిరాక‌రించాడు. హోమంత్రిత్వ శాఖ‌పైనే ఎక్కువ సంఖ్య‌లో క‌ర‌ప్ష‌న్ కంప్లైట్స్ వ‌చ్చాయి. వీట‌న్నింటిలో అమిత్ షా ఫెయిల్ అయ్యాడు. అందుకే అత‌డిని దేశంలోనే అతిపెద్ద ప‌ప్పు అని పిలుస్తున్నాం’ అని అభిషేక్ బెన‌ర్జీ తెలిపాడు. ఇదిలా ఉండ‌గా, తృణ‌మూల్ కాంగ్రెస్ నేత‌లు, కార్య‌క‌ర్త‌లంతా ఈ టీ ష‌ర్ట్‌ల‌ను ధ‌రించాల‌ని అభిషేక్ బెన‌ర్జీ సూచ‌న‌లు జారీచేశాడు. ఒక్కో టీ ష‌ర్ట‌ను రూ. 300 నామ‌మాత్ర‌పు ధ‌ర‌కు విక్ర‌యించ‌నున్న‌ట్టు ఆ పార్టీ వ‌ర్గాలు తెలిపాయి.

You cannot give someone a title just because you feel like it. The person must truly deserve it!

Listen to the many reasons why this gentleman has truly EARNED the title #IndiasBiggestPappuAmitShah

VIDEO 👇 pic.twitter.com/vGHsyAjR5Z

— Derek O’Brien | ডেরেক ও’ব্রায়েন (@derekobrienmp) September 5, 2022