న్యూఢిల్లీ : మాజీ రాష్ర్ట‌ప‌తి ప్ర‌ణ‌బ్ ముఖ‌ర్జీ ఆరోగ్య ప‌రిస్థితిలో మార్పు లేద‌ని ఆర్మీ ఆస్ప‌త్రి స్ప‌ష్టం చేసింది. ఊపిరితిత్తుల ఇన్‌ఫెక్ష‌న్‌కు సంబంధించి చికిత్స అందిస్తున్నామ‌ని ఆర్మీ ఆస్ప‌త్రి వైద్యులు తెలిపారు. ప్ర‌ణ‌బ్ ఆరోగ్య సూచీలు యాథాత‌థంగా ఉన్నాయ‌ని చెప్పారు. ప్ర‌ణ‌బ్‌కు వెంటిలేట‌ర్‌పైనే చికిత్స కొన‌సాగుతుంది.



మెదడులో రక్తం గడ్డకట్టడంతో శస్ర్త చికిత్స చేసిన తరువాత ప్రణబ్‌ ముఖర్జీ పరిస్థితి మరింత క్లిష్టంగా మారింది. శస్త్రచికిత్సకు ముందు ప్రణబ్‌కు కరోనా పాజిటివ్‌గా నిర్ధారణ అయిన సంగతి తెలిసిందే. నిపుణుల వైద్య బృందం ప్రణబ్‌కు ప్రత్యేక చికిత్స అందజేస్తోంది. ఆగ‌స్టు 10న ఆయ‌న‌కు క‌రోనా పాజిటివ్ నిర్ధార‌ణ అయిన విష‌యం తెలిసిందే.



