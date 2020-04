క్యాన్సర్ వైద్యురాలికి కరోనా పాజిటివ్‌

న్యూఢిల్లీ : ఢిల్లీ స్టేట్ క్యాన్సర్‌ ఆస్పత్రిలో పని చేస్తున్న వైద్యురాలికి కరోనా పాజిటివ్‌ నిర్ధారణ అయినట్లు ఢిల్లీ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యేందర్‌ జైన్‌ ప్రకటించారు. ఈ వైద్యురాలు ఇటీవలే తన సోదరుడి ఇంటికి వెళ్లి వచ్చారు. ఆ తర్వాత ఆమెకు కరోనా నిర్ధారణ అయింది. అయితే వైద్యురాలి సోదరుడు ఇటీవలే యూకే నుంచి వచ్చినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. వైద్యురాలికి కరోనా సోకడంతో.. ఇవాళ ఆమె పని చేస్తున్న ఆస్పత్రిని మూసివేశారు. ఇక ఆస్పత్రి సిబ్బందికి కూడా కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు.



ఢిల్లీలో ఇప్పటి వరకు 120 పాజిటివ్‌ కేసులు నమోదైనట్లు ఆయన తెలిపారు. ఢిల్లీ వ్యాప్తంగా వివిధ ఆస్పత్రుల్లో కరోనా అనుమానిత లక్షణాలతో 750 మంది చేరారని పేర్కొన్నారు. ఒక్కరు మాత్రమే వెంటిలేటర్‌పై చికిత్స పొందుతున్నారని చెప్పారు. లోక్‌నాయక్‌, రాజీవ్‌ గాంధీ సూపర్‌ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రుల్లో 1000 పడకలు సిద్ధం చేశామని సత్యేందర్‌ జైన్‌ ప్రకటించారు

