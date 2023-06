June 13, 2023 / 05:33 PM IST

న్యూఢిల్లీ : వ‌య‌సు శ‌రీరానికే కానీ మ‌న‌సుకు కాద‌ని అస‌లు వ‌య‌సు కేవ‌లం ఓ నెంబ‌ర్ మాత్ర‌మేన‌ని వారు మ‌రోసారి నిరూపించారు. 1954 బ్యాచ్ స్కూల్ విద్యార్ధులు రీయూనియ‌న్‌లో (Viral Video) ఆట‌పాట‌ల‌తో సంద‌డి చేశారు. ఈ సెల‌బ్రేష‌న్స్ వీడియో ప్ర‌స్తుతం నెట్టింట సంద‌డిగా మారింది. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో అప్ప‌టి విద్యార్ధులు జీనా ఇసీ కా నామ్ హై పాట‌కు హుషారైన స్టెప్స్‌తో హోరెత్తించారు.

People who passed out of school in 1954, have a get together. Nostalgia is surely a privilege. pic.twitter.com/wZ5EzJdW6D

— Gabbar (@GabbbarSingh) June 12, 2023