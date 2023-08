August 4, 2023 / 03:50 PM IST

Indian Student | కొందరు అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించి ట్రోల్స్ (Trolled) కు గురవుతుంటారు. అనుకోకుండా నోరు జారడం, మనం చెప్పింది ఎదుటి వారు సరిగా అర్థం చేసుకోలేకపోవడం వంటి కారణాలతో నెట్టింట విమర్శల పాలవుతుంటారు. అయితే, కొన్నిసార్లు విమర్శలపాలవడం కూడా మంచే చేస్తుంది. అలా ‘భారత్‌ను వదిలి రావడం నా కల’ (Dream To Leave India) అని చెప్పి ట్రోల్స్‌కు గురైన భారత్‌కు చెందిన ఓ యువతికి ఇప్పుడు బంపర్ ఆఫర్ లభించింది. ఆ యువతికి ట్రూ కాలర్ సీఈవో (Truecaller CEO) ఏకంగా జాబ్ ఆఫర్ (Job Offer) ఇచ్చారు.

భారత్‌కు చెందిన ఏక్తా (Ekta) అనే యువతి పై చదువుల కోసం కెనడా (Canada) వెళ్లింది. అక్కడ స్నేహితులతో సరదాగా బయటకు వెళ్లింది. ఆ సమయంలో ఓ యూట్యూబర్ ఏక్తాను కొన్ని ప్రశ్నలు వేశాడు. మీ పేరు..? ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు..? కెనడాకు ఎందుకు వచ్చారు..? ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు (జాబా లేక స్టడీసా)..? ఇక్కడ మీకు ఏం నచ్చింది..? వంటి ప్రశ్నలు వేశాడు.

కెనడాకు ఎందుకు వచ్చారు అన్న ప్రశ్నకు ఏక్తా సమాధానమిస్తూ… ‘భారత్‌ను వదిలి రావడం నా డ్రీమ్’ అంటూ బదులిచ్చింది. కెనడాలో బయోటెక్నాలజీ చేస్తున్నానని.. చదువు అవ్వగానే ఆ డిగ్రీతో ఇక్కడే వ్యాపార వృత్తిని కొనసాగించాలని భావిస్తున్నట్లు చెప్పింది. అదేవిధంగా.. కెనడాలో మీకు ఏం నచ్చింది అన్న ప్రశ్నకు.. ‘అందమైన దృశ్యాలు, సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం’ అంటూ బదులిచ్చింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు ఏక్తాపై మండిపడుతున్నారు.

‘ఏంటీ భారత్ ను వదిలి వెళ్లడం నీ డ్రీమా’ అంటూ ట్రోల్స్ చేయడం మొదలు పెట్టారు. ‘భారత్‌లో సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం చూడలేకపోవడం చాలా బాధాకరం’ అంటూ విమర్శిస్తున్నారు. ఈ వీడియో కాస్తా ట్రూ కాలర్ సీఈవో అలాన్ మామెడి (Alan Mamedi) దృష్టికి చేరింది. దీనిపై స్పందించిన అలాన్ ‘బయట ప్రపంచం ఏమంటుందో వాటిని నువ్వు పట్టించుకోకు’ అంటూ ఏక్తాకు సపోర్ట్ గా నిలిచారు.

‘మీరు (నెటిజన్లు) ఆమె (ఏక్తా) మాటల్ని అపార్థం చేసుకున్నారు. ఇలా ట్రోలింగ్ చేయడం సరికాదు. ఏక్తా..!! నిన్ను ఎగతాళి చేస్తున్న వారి గురించి అస్సలు పట్టించుకోకు. కూల్ గా ఉండు. నీ కలల్ని నెరవేర్చుకునే దిశగా పయనిస్తావని నేను భావిస్తున్నాను. నీ చదువు పూర్తవగానే ట్రూ కాలర్ లో పనిచేసేందుకు మిమ్మల్ని స్వాగతిస్తున్నా. ప్రపంచంలో ఎక్కడి నుంచైనా ట్రూ కాలర్ కార్యాలయంలో పనిచేయొచ్చు’ అంటూ ప్రముఖ సోషల్ మీడియా సంస్థ ఎక్స్ (ట్విట్టర్) ద్వారా తెలిపారు. మామెడి ట్వీట్ పై నెటిజన్ల నుంచి మిశ్రమ స్పందన వస్తోంది. కొందరు అతడికి మద్దతు ఇస్తుండగా.. మరికొందరు విమర్శిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ ట్రోల్స్ కి గురవడం కూడా ఏక్తాకు మంచే చేసింది.

People really want to misunderstand her to make fun of her. This is not OK!! Ekta, don't listen to all these clowns making fun of you. I think you're cool and living the dream! When you're done with school, you're welcome to work at Truecaller in any of our offices around the 🌏 https://t.co/PuotNAMwKK

— Alan Mamedi (@AlanMamedi) August 3, 2023