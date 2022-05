3 రోజుల ముందే కేరళ తీరాన్ని తాకిన నైరుతి రుతుపవనాలు

May 29, 2022 / 01:34 PM IST

న్యూఢిల్లీ: కేరళ (Kerala) తీరాన్ని నైరుతి ముందుగానే పలకరించింది. సాధారణంకంటే మూడు రోజులు ముందుగానే నైరుతి రుతుపవనాలు (Southwest Monsoon) కేరళ తీరాన్ని తాకినట్లు భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది (IMD). సాధారణంగా జూన్‌ 1న కేరళకు చేరుకుంటాయని వాతావరణశాఖ డైరెక్టర్‌ జనరల్‌ మృత్యుంజయ్‌ మహాపాత్ర తెలిపారు. ఇటీవల బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అసని తుఫాను కారణంగా గత నెల నుంచి రుతుపవనాల్లో వేగం పెరిగిందని.. మే 27 నాటికి కేళర తీరాన్ని తాకే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ అంచనావేసింది.

Southwest Monsoon has set in over Kerala today, the 29th May , 2022 pic.twitter.com/H3mOkJB54s

— India Meteorological Department (@Indiametdept) May 29, 2022