చండీగఢ్: పంజాబ్ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ మాజీ అధ్యక్షుడు, మాజీ క్రికెటర్‌ నవజ్యోత్ సింగ్ సిద్ధూ భార్య నవజ్యోత్ కౌర్‌కు క్యాన్సర్‌ సోకింది. ఆమెకు ఇన్వేసివ్ క్యాన్సర్ సోకిందని, ప్రస్తుతం అది స్టేజ్‌-2 దశలో ఉన్నదని వైద్యులు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో ఆమె ట్విటర్‌లో తన భర్తను ఉద్దేశించి ఒక భావోద్వేగపూరితమైన పోస్ట్‌ చేశారు. ‘ఆయన (నవజ్యోత్‌ సింగ్‌ సిద్ధూ) చేయని నేరానికి జైలు పాలయ్యాడు’ అంటూ ట్వీట్‌ మొదలుపెట్టారు.

ఆ తర్వాత.. ‘మీరు జైలుకు వెళ్లడానికి కారణమైన వారందరినీ క్షమించండి. ప్రతి రోజూ నీ రాక కోసం బయట ఎదురుచూస్తూ ఉన్నా. బహుశా నీకంటే ఎక్కువగా నేనే బాధపడుతున్నా. ఎప్పటిలాగే మీ బాధను దూరం చేసే ప్రయత్నంలో.. దీన్ని షేర్‌ చేసుకొమ్మని అడుగుతున్నా. నా ఆరోగ్యం విషయంలో ఒక చిన్న మెరుగుదల కనిపించినా, ఇది చాలా చెడ్డదని తెలుసు’ అని పేర్కొన్నారు.

దానికి కొనసాగింపుగానే.. ‘మీ కోసం వేచి ఉన్నా. మీకు మళ్లీమళ్లీ న్యాయం దక్కకుండా పోవడాన్ని చూస్తున్నా. సత్యం చాలా శక్తిమంతమైనది. కానీ అది మిమ్మల్ని మళ్లీ మళ్లీ పరీక్షిస్తున్నది. కలియుగం. నాకు వచ్చిన ఇన్వేసివ్‌ క్యాన్సర్‌ స్టేజ్‌-2 దశలో ఉంది. మీ కోసం నేను ఇంకా ఎంతో కాలం వేచి ఉండలేను. ఇప్పుడు నేను కత్తి కింద ఉన్నాను. ఈ విషయంలో ఎవరినీ నిందించలేను. ఎందుకంటే ఇది భగవంతుడి నిర్ణయం. పరిపూర్ణమైనది’ అని భావోద్వేగంతో రాసుకున్నారు.

కాగా, నవజ్యోత్ సింగ్ సిద్ధూ 1988లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాద వివాదంలో సిద్ధూ ఒక వ్యక్తిపై దాడి చేశారు. ఆ కేసుకు సంబంధించి ఆయనకు ఒక సంవత్సరం జైలు శిక్ష పడింది. దాంతో గత ఏడాది మే 22 నుంచి అతను పటియాలా సెంట్రల్ జైలులో ఉన్నారు.

