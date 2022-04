ఉద్రిక్తతలపై ప్రధాని మౌనం… దిగ్భ్రాంతి చెందామంటూ 13 ప్రతిపక్ష పార్టీల సంయుక్త ప్రకటన

April 16, 2022 / 07:58 PM IST

న్యూఢిల్లీ: దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న మతపరమైన ఉద్రిక్తతలపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మౌనం వహించడం తమను దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసిందని ప్రతిపక్ష పార్టీలు విమర్శించాయి. శాంతి, సామరస్యాన్ని కాపాడాలని, మత హింసకు పాల్పడిన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశాయి. ఈ మేరకు 13 ప్రతిపక్ష పార్టీలు శనివారం సంయుక్త ప్రకటన విడుదల చేశాయి. ‘దేశంలోని అనేక రాష్ట్రాల్లో ఇటీవల జరిగిన మత హింసాకాండను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. సంబంధిత వార్తలపై తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నాం. సాయుధ మతపరమైన ఊరేగింపులు, రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలు… మతపరమైన హింసకు దారితీస్తున్నాయి. ఇది ఎంతో ఆందోళన కలిగిస్తున్నది. మతోన్మాదాన్ని ప్రచారం చేయడం, సమాజాన్ని రెచ్చగొట్టే వారి మాటలు, చర్యలకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడంలో విఫలమైన ప్రధాన మంత్రి మౌనం పట్ల మేం దిగ్భ్రాంతి చెందుతున్నాం. ప్రైవేట్ సాయుధ గ్రూపులకు అధికారికంగా ప్రోత్సాహం లభించడం, వారు విలాసాలను అనుభవించడం దీనికి స్పష్టమైన సాక్ష్యంగా నిలుస్తున్నది’ అని పేర్కొన్నాయి.

అలాగే ఆహారం, దుస్తులు, విశ్వాసం, పండుగలు, భాషకు సంబంధించిన సమస్యలను అధికారంలోని కొన్ని వర్గాలు ఉపయోగించుకుంటున్న తీరు చాలా విచారకమని ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఆవేదన వ్యక్తం చేశాయి. అనేక వైవిధ్యాలను గౌరవించి వేడుకలను పూర్తి స్థాయిలో జరుపుకుంటేనే దేశం అభివృద్ధి చెందుతుందని 13 పార్టీల రాజకీయ నేతలు పేర్కొన్నారు. శాంతిని కాపాడాలని సమాజంలోని అన్ని వర్గాలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.

కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ, నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (ఎన్సీపీ) చీఫ్‌ శరద్ పవార్, టీఎంసీ అధినేత్రి, పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ, తమిళనాడు సీఎం, డీఎంకే చీఫ్‌ ఎంకే స్టాలిన్, జార్ఖండ్‌ సీఎం హేమంత్ సోరెన్, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్క్సిస్ట్) ప్రధాన కార్యదర్శి సీతారాం ఏచూరి, సీపీఐకి చెందిన డి రాజా, ఆర్జేడీ నేత తేజస్వి యాదవ్‌, నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ (ఎన్సీ) చీఫ్ ఫరూక్ అబ్దుల్లా తదితరుల పేర్లతో ఈ ఉమ్మడి ప్రకటన జారీ అయ్యింది. అయితే శివసేన మాత్రం దీనికి దూరంగా ఉన్నది.

We reiterate our commitment to combat and confront the poisonous ideologies which are attempting to entrench divisiveness in our society.

