న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీ మేయ‌ర్(Delhi Mayor) పీఠం ఆప్‌కే ద‌క్కింది. బీజేపీపై చేప‌ట్టిన ఆమ్ ఆద్మీ(AAP) పోరాటం ఫ‌లించింది. ఇవాళ జ‌రిగిన పోలింగ్‌లో ఢిల్లీ మేయ‌ర్‌గా ఆప్ అభ్య‌ర్ధి షెల్లీ ఒబెరాయ్(Shelly Oberoi) గెలుపొందారు. ఢిల్లీ మున్సిప‌ల్ హౌజ్‌లో జ‌రిగిన స‌మావేశంలో .. బీజేపీకి 116 ఓట్లు పోల‌వ్వ‌గా.. ఆప్‌కు 150 ఓట్లు ప‌డ్డాయి. మేయ‌ర్‌గా ఎన్నికైన షెల్లీ ఒబెరాయ్‌కు డిప్యూటీ సీఎం మ‌నీశ్ సిసోడియా కంగ్రాట్స్ తెలిపారు. ట్విట్ట‌ర్‌లో ఆయ‌న విషెస్ పోస్టు చేశారు.

ఎన్నిక ర‌స‌వ‌త్త‌రం..

మేయ‌ర్ ఎన్నిక విష‌యంలో ఇప్ప‌టికే మూడుసార్లు మున్సిప‌ల్ స‌మావేశం వాయిదా ప‌డిన విష‌యం తెలిసిందే. ఆప్‌, బీజేపీ మ‌ధ్య వాగ్వాదం వ‌ల్ల .. మేయ‌ర్ ఎన్నిక ర‌స‌వ‌త్త‌రంగా మారింది. అయితే ఇవాళ నాలుగోసారి స‌మావేశ‌మైన ఎంసీడీ.. చివ‌ర‌కు పోలింగ్ నిర్వ‌హించింది. బీజేపీ ఎంపీ మీనాక్షి లేఖి, హ‌న్స‌రాజ్‌లు తొలుత ఓటేశారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల(supreme court order) మేర‌కు మేయ‌ర్ ఎన్నిక‌ను నిర్వ‌హించారు.

