September 15, 2023 / 04:39 PM IST

న్యూఢిల్లీ : అభిమాన హీరో మూవీని చూసేందుకు ఫ్యాన్స్ ఎంత‌వ‌ర‌కైనా వెళుతుంటారు. తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధ‌ప‌డుతూ వెంటిలేట‌ర్‌పై ఉన్న ఫ్యాన్ త‌న అభిమాన హీరో షారుక్ ఖాన్ (Viral Video) లేటెస్ట్ మూవీ జ‌వాన్‌ను చూసేందుకు థియేట‌ర్‌కు వెళ్లారు.

హృద‌యాన్ని తాకే ఈ ఘ‌ట‌న నెటిజ‌న్ల‌ను ఆక‌ట్టుకుంటోంది. షారుక్ జవాన్ మూవీ బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద భారీ వసూళ్లు రాబ‌డుతూ స‌రికొత్త రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తోంది. వెంటిలేటర్‌తోనే అభిమాని జ‌వాన్ మూవీని వీక్షించాడు.

IMMENSE RESPECT: Anees farooqi , a physically challenged guy visits to watch #Jawan on Ventilator.. Proud to be a @iamsrk fan.. pic.twitter.com/StXF58obPs

— ℣αɱριя౯ (@SRKsCombatant) September 15, 2023