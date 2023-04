April 27, 2023 / 04:51 PM IST

పుణె: మ‌హారాష్ట్ర‌లోని ముంబై-పుణె ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేపై ఏడు వాహ‌నాలు ఒక‌టిని ఒక‌టి ఢీకొన్నాయి(Vehicles Collision). భారీ స్పీడ్‌లో అదుపు త‌ప్పిన ఆ వెహిక‌ల్స్ నుజ్జునుజ్జు అయ్యాయి. ఈ ప్ర‌మాదంలో మొత్తం న‌లుగురు గాయ‌ప‌డ్డారు. ఖొపోలి వ‌ద్ద ఈ ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. ఢీకొన్న వాహ‌నాల్లో కార్లు, లారీలు ఉన్నాయి. ఘ‌ట‌నా స్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు ద‌ర్యాప్తు మొద‌లుపెట్టారు. గాయ‌ప‌డ్డ‌వారికి ప్ర‌థ‌మ చికిత్స అందించారు.

