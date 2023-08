August 30, 2023 / 01:04 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ప్ర‌ధాని మోదీ(PM Modi) ఇవాళ ర‌క్షాబంధ‌న్ కార్య‌క్ర‌మంలో పాల్గొన్నారు. ఢిల్లీలోని ఓ స్కూల్‌లో ప్ర‌ధాని మోదీకి పిల్ల‌లు రాఖీ క‌ట్టారు. చిరున‌వ్వులు చిందిస్తూ.. చిన్నారులు ఎంతో ప్రేమ‌తో మోదీకి రాఖీ క‌ట్టారు. రాఖీలు క‌ట్టే స‌మ‌యంలో ఆ విద్యార్థినుల పేర్లు, క్లాస్ ఏంటో ప్ర‌ధాని అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఓ చిన్నారి సంతోషం ఆపుకోలేక ప్ర‌ధాని మోదీ చంపపై ముద్దు పెట్టింది. స్కూల్‌గ‌ర్ల్స్‌, టీచ‌ర్‌తో ప్ర‌ధాని గ్రూపు ఫోటో దిగారు. కొన్ని రాఖీల‌పై ప్ర‌ధాని మోదీ బొమ్మ కూడా ఉంది. ఉత్త‌రాదిలో కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇవాళ రాఖీ పండుగ జ‌రుపుకుంటున్నారు. దేశ స‌రిహ‌ద్దుల్లో జ‌వాన్లకు రాఖీలు క‌డుతున్నారు.

#WATCH | School girls tie Rakhi to Prime Minister Narendra Modi in Delhi, as they celebrate the festival of #RakshaBandhan with him. pic.twitter.com/Hhyjx63xgi

— ANI (@ANI) August 30, 2023