February 9, 2023 / 05:13 PM IST

న్యూఢిల్లీ : 2003లో స‌ల్మాన్ ఖాన్ మూవీ తేరే నామ్‌లోని సూప‌ర్ హిట్ సాంగ్స్ ఇప్ప‌టికీ మారుమోగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ సినిమాలోని పాట‌లు అప్ప‌ట్లో ఎంతో పాపుల‌ర్ అయ్యాయి. ఈ మూవీలోని పాట‌ల‌ను చెత్త సేక‌రించే వ్య‌క్తి శ్రావ్యంగా పాడుతున్న వీడియోను ఆ సినిమా డైరెక్ట‌ర్ స‌తీష్ కౌశిక్ సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.

ఈ వీడియోను ఆన్‌లైన్‌లో షేర్ చేసిన‌ప్ప‌టి నుంచి 34,000 మందికిపైగా వీక్షించారు. ఈ వైర‌ల్ క్లిప్‌లో చెత్త ఏరుకునే వ్య‌క్తి వీధుల్లో క్యోం కిసీ కో సాంగ్‌ను పాడుతుండ‌టం క‌నిపించింది. చేతిలో మైక్రోఫోన్‌తో పాత పాట‌ను అత‌డు ఆల‌పించ‌డం ఆక‌ట్టుకుంటుంది.

What a public adulation of the song from Tere Naam even after 20 years . Proud of this film pic.twitter.com/TkLnKaQJWe

— satish kaushik (@satishkaushik2) February 8, 2023