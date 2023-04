April 29, 2023 / 03:43 PM IST

Azam Khan | సమాజ్‌వాదీ పార్టీ (Samajwadi Party) సీనియర్‌ నేత, అనర్హతకు గురైన మాజీ ఎమ్మెల్యే అజామ్‌ ఖాన్‌ (Azam Khan ) కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సుదీర్ఘకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన‌.. చాలా కాలం తర్వాత యూపీలో జరగనున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల (civic polls) ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. రాంపూర్ (Rampur) మున్సిపాలిటీ అధ్యక్ష పదవికి పోటీ చేస్తున్న సమాజ్ వాదీ పార్టీ అభ్యర్థి ఫాతిమా జాబీ తరఫున ప్రచారం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఖాన్‌ మాట్లాడుతూ.. తనకు ప్రాణభయం ఉందంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

గ్యాంగ్‌స్టర్ (Gangster)‌, పొలిటీషియన్‌ అతీక్‌ అహ్మద్‌ (Atiq Ahmed ) లానే తనను కూడా కాల్చి (Shootout) చంపుతారని భయమేస్తోందంటూ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ‘నా నుంచి, మా పిల్లల నుంచి మీకు ఏం కావాలి..? ఎవరైనా వచ్చి మమ్మల్ని తలపై కాల్చాలని అనుకుంటున్నారా..? నిజామ్-ఈ-హింద్‌ను రక్షించండి. చట్టాన్ని కాపాడండి’ అంటూ వ్యాఖ్యానించారు.

‘మేము ఓటు వేస్తాం. అది మా జన్మహక్కు, కానీ అది కూడా మా నుండి రెండుసార్లు లాక్కున్నారు. మళ్లీ మూడో సారి లాక్కుంటే ఇక ఊపిరి పీల్చుకునే హక్కు కూడా ఉండదు’ అని ఆయన తన అనర్హతను ప్రస్తావిస్తూ అన్నారు. గతంలో రాంపూర్ సదర్ నియోజకవర్గం నుంచి అజాం ఖాన్‌ ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. 2019 ఏప్రిల్‌లో రాంపూర్‌లో జరిగిన ఎన్నికల సభలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ పై తీవ్ర ఆరోపణలు చేసినందుకు అజామ్‌ ఖాన్ పై కేసు నమోదు అయ్యింది.

విద్వేషపూరిత ప్రసంగం కేసులో కోర్టు ఖాన్‌కు మూడేండ్ల జైలు శిక్ష విధించింది. దీంతో ఆయనపై అనర్హత వేటు వేస్తున్నట్లు రాష్ట్ర అసెంబ్లీ సెక్రటేరియట్ అక్టోబర్‌లో ప్రకటించింది. అయితే వక్ఫ్ బోర్డు (Waqf board) ఆస్తుల భూమిని అక్రమంగా స్వాధీనం చేసుకున్న కేసులో అలహాబాద్ హైకోర్టు (Allahabad High Court) 2022 మేలో అజాం ఖాన్ కు మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు చేసింది. ప్రస్తుతం అతను బెయిల్‌పై ఉన్నారు.

What do you want from me, my children, my wife and my supporters? Do you want somebody shoots at point blank range? : Samajwadi party leader Azam Khan addressing a gathering in favour of a candidate for the municipal elections pic.twitter.com/FmQzHeat1g

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) April 29, 2023