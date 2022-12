December 17, 2022 / 12:12 PM IST

Rudra Veena | అనేక రకాల కళలకు భారత్‌ పెట్టింది పేరు. దేశంలో ఎంతో మంది కళాకారులు తమ నైపుణ్యంతో అద్భుతమైన కళారూపాలకు ప్రాణం పోస్తున్నారు. అన్ని రకాల కళారూపాలను అందంగా రూపొందిస్తూ అందరి మన్నలు పొందుతున్నారు. తాజాగా మధ్యప్రదేశ్‌లో పలువురు కళాకారులు తమ కళా నైపుణ్యంతో అబ్బురపరుస్తున్నారు.

మధ్యప్రదేశ్ రాజధాని భోపాల్‌లోని కళాకారుల బృందం ఐదు టన్నుల బరువున్న స్క్రాప్‌, చెత్త ఉపయోగించి ‘రుద్ర వీణ’ను ఎంతో అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు. ఈ వీణ 28 అడుగుల పొడవు, 10 అడుగుల వెడల్పు, 12 అడుగుల ఎత్తుతో దీన్ని రూపొందించారు. దీని తయారీకి సుమారు రూ.10లక్షలు వెచ్చించినట్లు కళాకారులు తెలిపారు. దాదాపు ఆరు నెలల్లో ఈ వీణను పూర్తి చేసినట్లు వారు పేర్కొన్నారు. ఈ తీగ పరికరాన్ని రూపొందించేందుకు పాతబడిన వాహనాలకు చెందిన పరికారాలు వైర్లు, చైన్స్‌, బేరింగ్స్‌ ఉపయోగించినట్లు కళాకారులు వివరించారు.

Madhya Pradesh | A group of 15 artists in Bhopal made the model of the Indian musical instrument 'Veena' from scrap and waste material. pic.twitter.com/CKKACgmgrr

Bhopal, Madhya Pradesh | Earlier too, we made many other models from scrap material on the principle of best out of waste. As we want to educate the young generation about Indian musical instruments we made Veena from scrap material, say the artists pic.twitter.com/r28I7N0SUN

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) December 16, 2022