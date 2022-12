Rain Alert | తమిళనాడుకు భారీ వర్ష సూచన.. 13 జిల్లాలకు రెడ్‌ అలర్ట్‌ ..!

December 6, 2022 / 04:16 PM IST

Rain Alert | తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని 13 జిల్లాలకు ఐఎండీ రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో దక్షిణ అండమాన్ సముద్రంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం తుపానుగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఇది బుధవారం నాటికి నైరుతి బంగాళాఖాతంలోకి చేరుకోనుంది. దీని ప్రభావంతో డిసెంబర్ 8న తమిళనాడు రాష్ట్రంతో పాటు పుదుచ్చేరిలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.

ఈ మేరకు తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని విల్లుపురం, చెంగల్పట్టు, కడలూర్‌, కాంచీపురం, తిరువళ్లూరు, అరియలూరు, పెరంబలూర్‌, చెన్నై, కళ్లకురిచ్చి, మైలదుతురై, తంజావూర్‌, తిరువరూర్‌, నాగపట్నం జిల్లాలకు ఐఎండీ రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్న వాతావరణశాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ఆరు ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాలు రాష్ట్రానికి చేరుకున్నాయి.

ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో ఇవాళ తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కారైకల్ ప్రాంతంలో ఒకటి రెండు చోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. బుధవారం (డిసెంబర్‌ 7)న తమిళనాడు, దాని తీర ప్రాంతమైన పుదుచ్చేరి, కారైకల్ ప్రాంతంలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. భారీ వర్ష సూచన నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.

WML over southeast BoB at 0830hrs IST of 6th Dec. To concentrate into a Depression over Southeast BoB by 6 Dec https://t.co/sQp1nWKa2q intensify further gradually into CS and reach near north TN-Puducherry & AP coasts by 8 Dec morning. pic.twitter.com/kit7kXNSZp

— India Meteorological Department (@Indiametdept) December 6, 2022