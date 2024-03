March 27, 2024 / 12:17 PM IST

Nelore cow | మన దగ్గర దొరికే నెల్లూరు, ఒంగోలు మేలు రకానికి చెందిన ఆవులు బాగా ప్రసిద్ధి. ఈ జాతులకు చెందిన ఆవులకు దేశంలోనే కాదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మంచి డిమాండ్‌ ఉంది. తాజాగా నెల్లూరు మేలు రకానికి చెందిన ఓ ఆవు (Nelore cow) బ్రెజిల్‌ (Brazil)లో రికార్డు ధర పలికింది.

వయాటినా – 19 ఎఫ్‌ఐవీ మారా ఇమోవిస్‌ (Viatina-19 FIV Mara Imoveis) అని పిలవబడే నెల్లూరు జాతికి చెందిన ఆవు బ్రెజిల్‌ వేలంలో.. ఏకంగా 4.8 మిలియన్‌ అమెరికన్‌ డాలర్లకు అమ్ముడుపోయింది. అంటే మన భారత కరెన్సీ ప్రకారం అక్షరాలా రూ.40 కోట్లన్నమాట. భార‌త‌దేశానికి చెందిన ఈ మేలుజాతి ఆవు ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖ‌రీదైన ఆవుగా (World Most Expensive Cow) రికార్డుకెక్కింది. దీంతో ఈ అంశం కాస్తా ప్రస్తుతం చర్చీనాయాంశమవుతోంది.

ఈ రకపు ఆవును 1868లోనే బ్రెజిల్‌కు తరలించారు. అప్పటి నుంచి ఈ రంక ఆవులకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మంచి డిమాండ్‌ ఏర్పడింది. మరోవైపు ఈ రకం ఆవులు ఒక్క బ్రెజిల్‌ దేశంలోనే 16 మిలియన్ల వరకూ ఉన్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా పేర్కొంది.

She is the world’s most expensive cow and was auctioned in Arandú, Brazil for around $4.8 million.

Her breed – Nellore cattle that originated from Ongole Cattle originally brought to Brazil from India. They are named after the district of Nellore in Andhra Pradesh, India. pic.twitter.com/BjfvAucI00

