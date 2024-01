January 22, 2024 / 02:14 PM IST

PM Modi | అయోధ్య : అయోధ్య‌లో రామ‌మందిరం ప్రాణ‌ప్ర‌తిష్ఠ క్ర‌తువు ముగిసిన త‌ర్వాత ప్ర‌ధాని నరేంద్ర మోదీ త‌న ఉప‌వాస దీక్ష‌ను విర‌మించారు. ఈ సంద‌ర్భంగా ఓ సాధువు మోదీకి తీర్థం అందించి దీక్ష విర‌మింప‌జేశారు. అనంత‌రం ఆయ‌న ఆశీర్వాదాన్ని మోదీ తీసుకున్నారు.

రాముడి విగ్రహ ప్రాణప్రతిష్ట వేడుకకు ముందు మోదీ 11 రోజుల క్రితం అనుష్ఠాన (anusthan) దీక్ష చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఈనెల 12వ తేదీన దీక్ష ప్రారంభం కాగా నేటి వ‌ర‌కు కొన‌సాగింది. ఇక అప్పటి నుంచి దీక్షలో భాగంగా మోదీ కఠిన నియమాలు, మతపరమైన వ్యాయామాన్ని పాటించారు. మోదీ ఈ 11 రోజులూ నేలపైనే నిద్రించారు. కేవలం కొబ్బరినీళ్లను మాత్ర‌మే సేవించి క‌ఠోర దీక్ష కొన‌సాగించారు.

#WATCH | PM Narendra Modi breaks his fast after the ‘Pran Pratishtha’ ceremony at the Shri Ram Janmaboomi Temple in Ayodhya. #RamMandirPranPrathistha pic.twitter.com/Zng1IHJ2FJ

— ANI (@ANI) January 22, 2024