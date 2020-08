హైద‌రాబాద్‌: రామాల‌య శంకుస్థాప‌న కోసం దేశంలోని స్వామీజీలు అంద‌రూ అయోధ్య‌కు విచ్చేశారు. రామ‌మందిర నిర్మాణ వేడుకను ప్ర‌త్య‌క్షంగా వీక్షించ‌డం అద్భుత‌మ‌ని బాబా రామ్‌దేవ్ తెలిపారు. దేశంలో రాజ‌రాజ్య స్థాప‌న‌కు ఇది నాంది అన్నారు. అయోధ్య‌లో ప‌తంజ‌లి యోగ‌పీఠం భారీ గురుకులాన్ని నిర్మించ‌నున్న‌ట్లు రాందేవ్ తెలిపారు. ఆ గురుకులంలో ప్ర‌పంచ‌దేశాల‌కు చెందిన వారు వేదాలు, ఆయుర్వేదాన్ని చ‌దువుకోవ‌చ్చు అన్నారు. యావ‌త్ ప్ర‌పంచం మొత్తం భార‌త్‌పైనే దృష్టి పెట్టిన‌ట్లు స్వామి అవ‌దేశానంద గిరి తెలిపారు. సౌభాతృత్వానికి నిద‌ర్శ‌నంగా నిలిచే విధంగా ఈ రోజు చ‌రిత్ర‌లో నిలిచిపోతుంద‌న్నారు. ఇది గుర్తుంచుకోవాల్సిన సంఘ‌ట‌న అని, భిన్న‌త్వంలో ఏక‌త్వాన్ని చాటే భార‌త భావ‌న‌కు సంకేత‌మ‌ని స్వామి చిదానంద స‌ర‌స్వ‌తి తెలిపారు. ప్ర‌జ‌ల మ‌ధ్య బేధాల‌ను తొల‌గించి, వారిని ద‌గ్గ‌ర‌కు చేరుస్తుంద‌న్నారు. మ‌న‌మంతా వసుదైక కుటుంబం అని స్వామి చిదానంద స‌ర‌స్వ‌తి తెలిపారు.



Uttar Pradesh: Yog Guru Ramdev, Swami Avdheshanand Giri, Chidanand Maharaj among other invitees at the Ram Janambhoomi site in #Ayodhya.#RamTemple pic.twitter.com/ImwPTeU7aL