కోల్‌క‌తా: ప‌శ్చిమ‌బెంగాల్ రాజ‌ధాని కోల్‌క‌తాలో బుధ‌వారం రాత్రి ఉరుములు, మెరుపుల‌తో కూడిన వ‌ర్షం కురిసింది. పొద్దంతా భానుడి భ‌గ‌భ‌గ‌ల‌తో అట్టుడికిన న‌గ‌రంలో సాయంత్రానికి వాతావ‌ర‌ణం ఒక్కసారిగా చ‌ల్ల‌బ‌డింది. వెంట‌నే బ‌ల‌మైన ఈదురు గాలులు, ఉరుములు, మెరుపుల‌తో వ‌ర్షం కురిసింది. దీంతో ప‌గ‌లంతా ఎండ‌తో అల్లాడిన న‌గ‌ర‌వాసులకు ఉప‌శ‌మ‌నం ల‌భించింది. కాగా, కోల్‌క‌తాలో ఉరుములు, మెరుపుల‌తో కూడిన వ‌ర్షం కురిసింద‌ని, గంట‌కు 50 నుంచి 60 కిలోమీట‌ర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచాయ‌ని వాతావ‌ర‌ణ శాఖ అధికారులు వెల్ల‌డించారు.

West Bengal: Rainfall lashes parts of Kolkata. India Meteorological Departement (IMD) had predicted that moderate thunderstorm and lightning, accompanied with squall with wind speed 50-60 kmph and light to moderate rainfall is likely to affect some parts of Kolkata today. pic.twitter.com/gi5toXQXIr