Vinesh Phogat | పారిస్‌ ఒలింపిక్స్‌లో రెజ్లింగ్‌ ఫైనల్‌కు (Indian wrestler) చేరిన వినేశ్‌ ఫొగాట్‌ (Vinesh Phogat)పై అనర్హత వేటు పడిన విషయం తెలిసిందే. అధిక బరువు కారణంగా ఆమెను డిస్‌క్వాలిఫై చేశారు. మరోవైపు బరువు తగ్గేందుకు రాత్రంతా వర్కవుట్స్‌ చేసిన ఫొగాట్‌ ఇవాళ డీహైడ్రేషన్‌తో అస్వస్థతకు గురయ్యారు. దీంతో అధికారులు రెజ్లర్‌ను హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించారు. తాజా పరిస్థితుల నేపథ్యంలో పంజాబ్‌ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్‌ మాన్ (Bhagwant Mann)‌.. వినేశ్‌ కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు. చర్కీ దాద్రిలోని రెజ్లర్‌ ఇంటికి వెళ్లిన సీఎం.. అక్కడ వినేశ్‌ ఫొగాట్‌ మామ మహావీర్‌ ఫొగాట్‌ (Mahavir Phogat)ను కలిసి మాట్లాడారు.

అనంతరం సీఎం మాట్లాడుతూ.. ‘రెజ్లర్‌ బరువును తనిఖీ చేయడం ఆమె కోచ్‌లు, ఫిజియోథెరపిస్టుల పని. ఇప్పుడు నిర్ణయం వచ్చింది. దీనికి ఎవరు బాధ్యులు. ఈ సమస్యను కేంద్రం పరిష్కరించదా..? అంతర్జాతీయ ఒలింపిక్ కమిటీ నిర్ణయంపై ఐవోసీ ఒక్కసారి కూడా అభ్యంతరం చెప్పలేదు. ఇంత పెద్ద స్థాయి ఈవెంట్‌లో ఇలాంటి పొరపాట్లు జరుగుతున్నాయి. కోచ్‌లు, ఫిజియోథెరపిస్టులు రూ.లక్షల్లో జీతాలు తీసుకుంటున్నారు. వారంతా అక్కడికి ఎందుకు వెళ్లినట్లు.. సెలవుల కోసం వెళ్లారా..?’ అంటూ సీఎం తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీపై కూడా మాన్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ‘వినేశ్‌ ఫొగాట్‌ ఫైనల్‌కు చేరుకున్నప్పుడు ప్రధాని మోదీ ఒక్క ట్వీట్‌ కూడా పెట్టలేదు. కానీ, ఆమెపై అనర్హత వేటు పడిన వెంటనే ఎక్స్‌లో ట్వీట్‌ పెట్టారు’ అంటూ ధ్వజమెత్తారు.

