Agniveer | అగ్నివీరుడి అంత్యక్రియలపై వివాదం.. క్లారిటీ ఇచ్చిన ఆర్మీ

October 16, 2023 / 12:35 PM IST

Agniveer | అగ్నివీర్‌ (Agniveer)గా విధులు నిర్వహిస్తున్న సైనికుడు అమృత్‌పాల్‌ సింగ్ (Amritpal Singh)‌.. ఇటీవలే సెంట్రీ డ్యూటీ సమయంలో ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. తన తుపాకీతో కాల్చుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. సైనికుడికి పంజాబ్‌ (Punjab)లోని స్వగ్రామంలో శుక్రవారం అంత్యక్రియలు పూర్తయ్యాయి. అయితే, అమృత్‌పాల్‌ సింగ్‌కు మిలటరీ నియమాల ప్రకారం అంత్యక్రియలు నిర్వహించలేదు (Guard Of Honour ). దీనిపై సర్వత్రా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. దీనిపై ఆర్మీ (Army) తాజాగా స్పందించింది.

ఆర్మీలోని సైనికుల మధ్య ఇలా వ్యత్యాసాలు చూపబోమని స్పష్టం చేసింది. అగ్నిపథ్‌ పథకానికి ముందు.. ఆ తర్వాత సైనిక లాంఛనాల్లో ఎలాంటి బేధం ఉండదని తెలిపింది. ఆత్మహత్య వంటి స్వీయ అపరాధాలతో మరణిస్తే అంత్యక్రియల్లో సైనిక గౌరవం అందించే సాంప్రదాయం లేదని వెల్లడించింది. అందుకే అమృత్‌ పాల్‌ సింగ్‌ అంత్యక్రియలకు సైనిక గౌరవం ఇవ్వలేదని ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది.

పంజాబ్‌కు చెందిన అమృత్‌పాల్‌ సింగ్‌(19) తుపాకీతో కాల్చుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. జమ్ము కశ్మీర్‌లోని పూంచ్‌ సెక్టార్‌లో ఈనెల 10న ఈ విషాదం చోటుచేసుకొంది. ఈ నెల 13న స్వగ్రామంలో అతడి అంత్యక్రియలు నిర్వహించగా.. ఆర్మీ లాంఛనాల ప్రకారం చేయలేదు.

Agniveer Amritpal Singh died(shaheed!)

Sher Puttar from punjab not given guard of honour. Family is now shamed for life.

Local police agreed to give guard of honour. The Indian Army Veterans are indebted.

Salute to khaki men to take STAND and honour a SOLDIER.

🙏🇮🇳❣️💐 pic.twitter.com/TXJgQsyCki

— Col Sharad Sharan (@sharadsharan) October 15, 2023