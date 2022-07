July 9, 2022 / 06:28 PM IST

శ్రీలంకలో ఆర్థిక సంక్షోభం తీవ్రంగా పెరిగిపోయింది. దీంతో ఆ దేశ అధ్య‌క్షుడు గొట‌బాయ‌ రాజ‌ప‌క్స రాజీనామా చేయాల‌ని దేశ‌వ్యాప్తంగా నిర‌స‌న‌లు మిన్నంటాయి. నిర‌స‌న‌కారులు కొలంబోలోని రాజ‌ప‌క్స ఇంటిని చుట్టుముట్టారు. దీంతో గొట‌బాయ వారినుంచి త‌ప్పించుకుని ప‌రార‌య్యారు. ఆందోళ‌న‌కారుల‌పై లంక సైన్యం టియ‌ర్ గ్యాస్ ప్ర‌యోగించింది. కొంద‌రు నిర‌స‌న‌కారులు లంక అధ్య‌క్షుడి ఇంట్లోకి చొచ్చుకెళ్లారు. ఆయ‌న నివాసంలోని స్విమ్మింగ్ పూల్‌లో ఈత‌కొట్టారు. జాతీయ జెండాల‌ను రెప‌రెప‌లాడించారు.

ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలను అక్క‌డి మీడియా ప్ర‌సారం చేసింది. నిర‌స‌కారులు లంక అధ్య‌క్షుడి కిచెన్‌లోకి వెళ్లి అక్క‌డున్న ఆహారాల‌ను ఆర‌గించారు. పెద్ద‌పెట్టున నినాదాలు చేశారు. ఈ వీడియోలు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. గ‌త కొద్దిరోజులుగా శ్రీలంక ఆర్థిక‌, రాజ‌కీయ సంక్షోభంతో కొట్టుమిట్టాడుతోంది. విదేశీ మార‌క‌ద్ర‌వ్యం లేక‌పోవ‌డంతో దేశ అవ‌స‌రాల‌కు స‌రిపేడ ఇంధ‌నాన్ని కూడా ఆ దేశం కొనుగోలు చేయ‌లేక‌పోతున్న‌ది. అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధితో బెయిల్ అవుట్ చర్చలు జరుపుతోంది.

Amid economic turmoil, protestors storm Sri Lankan President residence; local media video show they wr even swimming in the Presidential swimming pool. pic.twitter.com/ERp7pIDklR

— Sidhant Sibal (@sidhant) July 9, 2022