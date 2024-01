January 20, 2024 / 08:34 PM IST

PM Modi | రామేశ్వరంలో సముద్రస్నానం చేసి.. రామనాథస్వామిని దర్శించుకున్న ప్రధాని మోదీ

PM Modi | ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తమిళనాడు పర్యటన కొనసాగుతున్నది. రామేశ్వరంలోని రామనాథస్వామిని దర్శించుకున్నారు. అంతకు ముందు సముద్రంలో పుణ్యస్నానం ఆచరించిన అనంతరం ప్రధాన మంత్రి క్షేత్రంలోని తీర్థాల్లోనూ స్నానమాచరించారు. అనంతరం రామేశ్వరంలోని రామనాథస్వామి ఆలయంలో ప్రధాని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi offers prayers at Sri Arulmigu Ramanathaswamy Temple in Rameswaram, Tamil Nadu. The Prime Minister also took a holy dip into the sea here. pic.twitter.com/v7BCSxdnSk

ఆలయంలో ‘శ్రీరామాయణ పారాయణ’ కార్యక్రమంలో ప్రధాని పాల్గొన్నారు. ఇందులో ఎనిమిది విభిన్న సంప్రదాయ బృందాలు సంస్కృతం, అవధి, కాశ్మీరీ, గురుముఖి, అస్సామీ, బెంగాలీ, మైథిలీ, గుజరాతీ భాషల్లో రామకథను పఠించారు. రామకథలో లంకాపతి రావణుడితో యుద్ధం తర్వాత శ్రీరాముడు అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చిన సంఘటనను వివరించడం జరిగింది.

#WATCH | Tamil Nadu: Prime Minister Narendra Modi attends ‘Shri Ramayana Paryana’ programme at the Sri Arulmigu Ramanathaswamy Temple in Rameswaram

In the programme, eight different traditional Mandalis are reciting the Sanskrit, Awadhi, Kashmiri, Gurumukhi, Assamese, Bengali,… pic.twitter.com/SXbjuwFSGy

